Vasco vence, mas Bahia segura vantagem e avança às quartas de final da Copa do Brasil

INCIDENCIAS: Partida válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, disputada no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Não deu! O Vasco engoliu o Bahia durante os 90 minutos, mas o Esquadrão de Aço conseguiu segurar os cariocas até o minuto final. Em um jogo de expulsões e gols, Pikachu e Andrey marcaram os gols da vitória por 2 a 0 da equipe vascaína. Na ida o jogo acabou 3 a 0 para os visitantes, que com isso conquistaram a classificação nesta noite (16).

O Gigante da Colina precisava do gol, então tratou de ir para cima. Yago Pikachu fez cruzamento rasteiro para Giovanni Augusto, mas o meia não conseguiu acertar a finalização. Andrey também tentou, mas acabou escorregando na hora em que iria chutar em direção ao gol da equipe visitante.

Andrés Ríos criou boa oportunidade em seguida. Ramon lançou para o atacante que ajeitou para Pikachu, mas o camisa 22 não dominou. Na sobra, o argentino buscou o girou e finalizou forte, mas ao lado da meta baiana.

Ríos era o principal nome do Alvinegro na etapa inicial, confirmou isso aos 31 minutos. O camisa 9 invadiu a área e foi derrubado por Nino Paraíba. Yago Pikachu cobrou o pênalti, assinalado pela arbitragem, e abriu o placar para delírio do torcedores presentes no estádio.

Um não bastava, o Almirante precisava de três. Henrique, que entrou no lugar de Ramon, machucado, e Wagner tentaram ampliar. O lateral arrancou e foi derrubado, mas a bola sobrou com o meia que carregou e arrematou forte, mas pela linha de fundo.

Com o Tricolor se preocupando em retardar o jogo, o clube carioca ia para cima e aproveitava a posse de bola. Aos 19 minutos, Andrey fez São Januário tremer. Pikachu cobrou falta na grande área e o volante cabeceou na segunda trave para ampliar. O goleiro Anderson ainda defendeu parcialmente, mas ela bateu na baliza e entrou.

Ríos procurava, chamava o jogo, tentava, de qualquer, jeito deixar seu primeiro gol após a renovação de contrato. A sorte não parecia amiga do atacante e nem do time do Rio de Janeiro. A finalização do argentino foi ruim, sem direção, o que impossibilitou a classificação do time de Jorginho. De quebra, o camisa 9 foi expulso por agressão ao zagueiro Tiago.

Nas quartas de final do mata-mata nacional, o Esquadrão Baiano terá dois difíceis duelos contra o Palmeiras, que garantiu a classificação antes da pausa para a Copa do Mundo .

O próximo jogo do Vasco é na quinta-feira (19) diante do Fluminense, em São Januário, às 20h, pelo Campeonato Brasileiro. O Bahia visita a Chapecoense, também na quinta-feira (19), na Arena Condá.