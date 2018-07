Com lesão muscular, lateral Lenon desfalca o Vasco por duas semanas

Google Plus

O Vasco terá algumas preocupações relacionados ao seu departamento médico nas próximas semanas. Lenon, Rafael Galhardo e Ramon, três laterais, podem ser desfalques para os próximos confrontos do cruz-maltino pelo Campeonato Brasileiro.

Lenon, recém-chegado ao clube, sequer estreou e já se afastará dos gramasos por pelo menos duas semanas. Isso devido ao fato do jogador ter sofrido uma lesão muscular após uma cobrança de falta no treino do último domingo (15). Após exames, ficou constatado que o atleta para por 15 dias.

Outro vetado é o lateral-direito Rafael Galhardo. Ele sofreu um traumatismo craniano encefálico e cumprirá o protocolo de segurança, por isso não encara o Fluminense na quinta-feira (19). Ramon, com desconforto muscular na coxa direita, ainda passará por exames médicos.

As situações de Breno e Yago Pikachu não preocupam. O zagueiro sentiu apenas cãibras, mas de qualquer forma não joga o clássico por estar suspenso. O ponta direita também sentiu apenas cãibras e não é problemas para o técnico Jorginho.