Thiago Carleto deixa Atlético-PR e acerta com Ittihad FC, da Arábia Saudita

Thiago Carleto não faz mais parte do elenco do Atlético-PR. O jogador foi anunciado, na noite desta terça-feira (17), pelo Ittihad FC, da Arábia Saudita, como sendo o novo reforço da equipe. O valor gasto foi de 1 milhão de euros, usados para pagar a multa rescisória do atleta, que assinou por dois anos com o time árabe.

Segundo comunicado oficial do clube, Carleto viajará para a Áustria, onde a delegação está treinando, para fazer exames médicos. Além do ex-jogador do Furacão, os Tigres Amarelos contam com os brasileiros Valdívia, que era do Internacional, e o volante Jonas, ex-Flamengo.

Atualmente com 29 anos, o lateral iniciou sua carreira no Santos e passou por outros clubes brasileiros, como São Paulo, América Mineiro, Fluminense, Ponte Preta, Avaí, Botafogo e XV de Piracicaba. Também teve passagens por Valencia-ESP, Olimpia-PAR e Arouca-POR.

Chegou ao Atlético-PR no início do ano depois de boa temporada no rival Coritiba. Se tornou uma peça importante no elenco e foi aproveitado pelo técnico Fernando Diniz, atuando 19 jogos e marcando três gols. Começou no banco na última partida contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, sob o comando do interino Tiago Nunes.

O reserva Renan Lodi, joia da casa, deve ser o substituto imediato para a posição deixada por Carleto. O Atlético enfrenta o Internacional, na quarta-feira, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.