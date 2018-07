Geninho critica vaias da torcida do Avaí após empate sem gols em casa: "Afeta o rendimento"

O Avaí não saiu do zero a zero diante do Atlético Goianiense nesta terça-feira (17), jogando em Santa Catarina, no Estádio da Ressacada, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O dono da casa teve chances de garantir os três pontos, mas foi surpreendido pelo rival.

O treinador Geninho afirmou que o apoio da torcida é fundamental e que muitas vezes, vaias e reclamações dos próprios torcedores, prejudicam o rendimento dos jogadores.

Com um primeiro tempo melhor para o Avaí, a primeira chance apareceu aos seis minutos com Matheus Barbosa, mas a zaga do Dragão afastou o perigo. Aos 10, Marquinhos Silva assusta novamente a zaga e o goleiro Jefferson após cabeceio, mas a bola passa pertinho da trave, seguida de uma bela defesa do goleiro diante de uma chance de gol de voleio de Getúlio.

Durante todo o primeiro tempo, a pressão do Leão foi efetiva, mas ainda sim o time não conseguiu abrir o placar. Já o time visitante não deu trabalho ao goleiro Aranha.

No segundo tempo, o time da casa ainda tentou pressionar com grandes tentativas de Romulo e Pedro Castro. A partir dos 20 minutos, o Atlético chegou e assustou a zaga dos donos da casa. Junior Brandão assustou com chute forte para o gol, mas a bola foi por cima do gol. Logo aos 23, Tomas Bastos arriscou um belo chute de fora da área, mas a bola passa colando com a trave. Na etapa final, ambos os times pressionaram e quase, aos 43, Júlio Cesar abre o placar. Após fazer cruzamento, a bola desviou na marcação e quase entrou, sem sucesso.

+ Acompanhe tudo sobre Brasileiro Série B na VAVEL Brasil

O técnico do Leão, Geninho, avaliou a partida como "sem ameaças".

"Não tomamos susto nenhum. Se eu jogasse sem o Aranha, não faria falta. O time vinha evoluindo, neutralizando bem, marcava sempre as jogadas. O único chute deles foi pra fora, pela direita, que passou por cima. Fora isso não ameaçaram. Mas é isso, você tem posse de bola, domínio, cruzamentos, chutes ao gol e não conclui", afirmou o treinador.

Ele também ressaltou como o time acaba sofrendo com vaias, impaciência e reclamações dos torcedores a respeito do time. "O time não tem jogado mal. Acho que a gente comete erros, como também cometemos erros fora de casa. Mas lá o time joga mais tranquilo. Aqui a gente com a torcida, que é nossa, boa parte joga junto, mas boa parte fica impaciente, quer ver o time ganhar. Não pode nem criticar o torcedor, ele quer ver o time ganhar. Ele prefere que o time jogue mal, não crie nada, fique jogando lá atrás, mas que ganhe o jogo. Talvez ele queira que a gente volte a ganhar com todo mundo lá atrás, aí vai olhar o scout tem dois chutes no gol, mas que faça um gol e ganhe. Acho que ele não está errado. O time não se sente bem jogando em casa. E os jogadores sentem isso", complementou Geninho.

O Avaí tem pela frente, na 17ª rodada da Série B, o Fortaleza, jogando no Castelão na próxima terça-feira (24) às 21h30. Já o Atlético Goianiense enfrenta na segunda-feira (23) às 20h o CSA em casa, no Olímpico.