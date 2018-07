Avaí cria chances, mas não sai do zero contra Atlético-GO e pode deixar G-4

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio da Ressacada, Florianópolis. Público: 4.525 pagantes.

Na noite desta terça (17), Avaí e Atlético-GO se enfrentaram no estádio da Ressacada, em confronto válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O empate em 0 a 0 entre as equipes foi frustrante para o público presente, já que esperava-se mais dos dois melhores ataques da competição até aqui. Esse é o terceiro tropeço seguido do Avaí dentro de casa. O time catarinense vem de um empate com o Guarani e uma derrota para o Goiás.

O primeiro tempo foi dominado pelo Avaí, que tentava assustar a equipe goiana com jogadas trabalhadas. Aos seis, Matheus Barbosa arrematou e a zaga do Dragão afastou. Marquinhos Silva, aos 10, cabeceou com perigo por cima do gol. Dois minutos depois, o goleiro Jefferson trabalhou pela primeira vez, após chute com estilo do atacante Getúlio.

A partir daí, o Atlético começou a priorizar a posse de bola, mas era o Avaí que criava as chances de marcar. Aos 27 e aos 41, os catarinenses chegaram novamente, obrigando a defesa adversária a intervir. Aos 43, após cobrança de escanteio, o zagueiro Marquinhos quase abriu o placar para os mandantes. Um minuto depois, foi a vez de Oliveira salvar o Atlético.

O Avaí foi pra cima com apenas alguns segundos da etapa final. Rômulo chutou para fora após ganhar na velocidade da zaga. Aos 8 minutos, Pedro Castro arrematou de fora da área, mas o goleirão atleticano espalmou e evitou o gol. A equipe catarinense manteve o controle da partida, porém, aos 21 minutos, o atacante Junior Brandão quase abriu o placar para os visitantes com um forte chute.

Aos 23, foi a vez do meia Tomas Bastos arriscar de longe e ver a bola passar perto da trave. O Avaí insistia em alçar bolas para dentro da área, sem muita efetividade. O jogo ficou truncado e com muitos erros de passe. Aos 43, Júlio César tentou um cruzamento, que desviou na zaga do Leão e por pouco não entrou. O Atlético tentou ensaiar uma pressão final, mas não deu resultado. Apito final e 0 a 0 na Ressacada.

As duas equipes somam 26 pontos, mas o Avaí está em quarto e o Dragão em quinto pela diferença do saldo de gols. Com o resultado, o Leão pode até deixar o G-4, caso a Ponte Preta vença o Boa Esporte no próximo sábado (21). Já o Atlético-GO, manteve-se na quinta posição e também pode cair na tabela com a vitória da Macaca.

Ainda esperando os resultados dos outros jogos, as equipes só voltam à campo na próxima terça-feira, pela 17ª rodada. O Avaí visita o líder Fortaleza, às 21h30, na Arena Castelão, enquanto o Atlético-GO joga contra o vice-líder CSA, às 20h, no Estádio Olímpico, em Goiânia.