Ceará e Sport se enfrentam em partida que marca retorno do Campeonato Brasileiro

INCIDENCIAS: 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Presidente Vargas.

O Campeonato Brasileiro está de volta. Nesta quarta-feira (18), Ceará e Sport duelam, no Presidente Vargas, em Fortaleza, em duelo válido pela 13ª rodada do campeonato. A bola rola às 19h30 (horário de Brasília).

No Ceará, a pausa foi avaliada de forma positiva por toda a comissão técnica. Na visão do treinador Lisca, o período sem jogos durante a Copa do Mundo utilizado para a preparação foi muito bem utilizado, e o treinador não foi econômico de criar expectativas sobre a projeção do Vozão na competição.

“A torcida pode esperar um time organizado e determinado. Temos totais condições de vencer esse jogo. Ser ofensivo e defensivo na medida certa. Respeitando sempre o adversário. Preparei os meus atletas, durante esse período, com o pensamento somente na vitória. Tenho certeza que eles captaram a mensagem e darão conta do recado”, avaliou o treinador.

No Sport, a situação é mais tranquila. Com um início de Brasileirão muito promissor, o Leão da Ilha chegou para a intertemporada com 19 pontos conquistados, na sétima colocação do torneio. Para seguir com estes resultados, Claudinei Oliveira tende a mudar a time que vinha dando certo o menos possível.

Apesar do desejo seguir com a base da equipe titular o treinador será obrigado a realizar algumas mudanças. Isso porque o zagueiro Ronaldo Alves e o volante Deivid estão indisponíveis devido a suspensão, além do zagueiro Durval, que se contundiu durante os treinamentos durante o Mundial da Rússia.

"O time é o que vem treinando. A menos que aconteça alguma coisa nova, que espero que não ocorra. Sobre o estádio, não sei como está o estado do gramado. É um estádio em que a arquibancada fica próxima. Esperamos que o gramado esteja bom. É muito favorável para o mandante ter a torcida próxima. Mas a minha única preocupação é a segurança. A gente tem que se preocupar com o adversário. Nosso adversário é o Ceará".