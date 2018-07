Jogo Corinthians x Botafogo AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro (0-0)

Google Plus

Não saia daí, torcedor. Minutos antes da partida Corinthians x Botafogo ao vivo nós voltamos com todos os detalhes para você. Fique conosco.

Já Marcos Paquetá fará sua estreia no Botafogo com: Jefferson; Luiz Fernando, Joel Carli, Igor Rabello e Gilson; Matheus Fernandes, Lindoso e Léo Valência; Pimpão, Aguirre e Kieza.

Para a partida de hoje, Loss deve manter a formação em 4-2-3-1 com: Cássio; Avelar, Pedro Henrique, Henrique, Fagner; Gabriel, Renê Júnior; Mateus Vital, Rodriguinho, Romero; Roger.

O Fogão segue com também com três desfalques já que Gatito, Marcinho e Marcos Vinícios. Além deles, o zagueiro Yago e o lateral Moisés não podem atuar por conta de pertencerem ao Corinthians e uma cláusula contratual impede que atuem contra o Timão.

Lesionados, Mantuan, Ralf, Jadson e Clayson não enfrentarão o Botafogo nesta quarta.

Contudo, muita coisa mudou em ambas as equipes de lá pra cá. Para o confronto de hoje, o Corinthians não terá dois titulares em campo.

No último Campeonato Brasileiro, em que o Corinthians se sagrou campeão, a equipe venceu os cariocas na Arena Corinthians, mas tropeçou no Nilton Santos.

"[...] Por ser uma retomada e a gente saber que o campeonato é longo, sabemos que é importante não perder ponto em casa. Os três pontos serão importantes para nós. Se quisermos crescer, temos de vencer esses jogos, precisamos ter inteligência", enfatizou.

Do lado co Corinthians, foi Fagner quem falou. O lateral-direito esteve ausente por um longo período por conta de lesão e com a seleção brasileira.

"Os jogadores que vão começar o jogo estão mais equilibrados. A gente vai estar sempre observando durante a semana.Vamos tentar manter o padrão. Com a parada (pra Copa), cada jogador volta de uma maneira. A gente está buscando a melhor escalação e ter equilíbrio. Temos grandes chances de fazer um bom jogo, dando tranquilidade ao atleta para jogar", pontuou.

Em coletiva concedida às vésperas do jogo, o técnico botafoguense falou sobre a preparação da equipe e a importância da parada para a Copa.

Na parada, o Botafogo enfrentou equipes do Rio de Janeiro e o Audax de São Paulo. Ao todo quatro amistosos contra Nova Iguaçu, Bangu e América-RJ, somando três vitórias e uma derrota contra os paulistas.

Do lado dos cariocas, que também tem Marcos Paquetá como novo técnico, fará sua estreia oficial à beira do gramado pelo Botafogo justamente contra o Corinthians.

A pausa também serviu para Osmar Loss fazer seus ajustes tanto na equipe como na comissão técnica que sofreu perdas com as ausências do preparador de goleiros Mauri Lima e o preparador físico-chefe Walmir Cruz.

O Corinthians voltou no final de junho e realizou três amistosos. Cruzeiro e Grêmio foram os adversários onde a equipe alvinegra venceu duas vezes e empatou uma segunda oportunidade contra os mineiros.

As equipes voltam a campo depois de uma longa pausa para a realização da Copa do Mundo.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Nesta quarta-feira (18) tem Brasileirão, hein! Corinthians x Botafogo ao vivo se enfrentam em duelo válido pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h45, na Arena Corinthians.