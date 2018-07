Jogo Flamengo x São Paulo AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2018

INCIDENCIAS: 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, Rio de Janeiro.

Boa noite leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Flamengo x São Paulo ao vivo hoje , pela Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Maracanã, às 21h45 (de Brasília).

Desfalques: Rodrigo Caio (cirurgia no pé esquerdo) e Lucas Fernandes (vermelho após 2º amarelo).

Pendurados: Jucilei, Hudson, Nenê, Militão, Liziero, Everton, Régis Souza, Arboleda e Sidão.

Os comandados do técnico Diego Aguirre apostam no trabalho feito durante a intertemporada para surpreender no Rio. O embate abrirá uma sequência considerada decisiva para a equipe, que depois enfrentará Corinthians, Grêmio e Cruzeiro.

“Nosso time perdeu poucas peças, mas já se reforçou, a base se manteve. Teve só uma mudança do time titular do último jogo. Isso vai ser muito importante para manter o entrosamento que a gente vinha tendo. Queremos pegar embalo ainda mais forte”, avaliou o meia Nenê.

O confronto deve marcar a estreia de Rojas. O equatoriano, contratado para suprir a saída de Marcos Guilherme, será escalado como titular. Já o centroavante Gonzalo Carneiro, relacionado pela primeira vez desde sua chegada ao clube, iniciará entre os reservas, mas pode entrar no decorrer da partida.

O São Paulo ocupa a terceira colocação com 23 pontos e quer reduzir a distância para apenas um ponto do rival. Para a partida desta quarta-feira, o técnico Diego Aguirre também terá mudanças no seu elenco: Petros foi negociado como Al-Nassr, da Arábia Saudita, enquanto João Rojas e Bruno Peres, vindos do Talleres e da Roma, respectivamente, foram contratados.

O retorno ao futebol nacional após uma Copa do Mundo pode ser difícil para muitos torcedores, mas não é o caso de quem torce para o São Paulo. Realizando grande campanha no Campeonato Brasileiro, a equipe volta a campo no Maracanã, para confirmar a boa fase mesmo após a pausa no calendário. Os paulistas querem colar no topo da tabela.

Suspensos: Henrique Dourado e Cuellar

Pendurados: Everton Ribeiro, Rodinei, Renê, Cuellar, Henrique Dourado e Geuvânio

O último encontro entre as duas equipes no Rio aconteceu no ano passado, na Ilha do Urubu. A partida foi válida pelo Campeonato Brasileiro e o Fla venceu por 2 a 0 com gols de Diego e Paolo Guerrero.

O Fla sofreu apenas uma derrota no Maracanã nos últimos dois anos e meio. Desde o início da temporada 2016, o Rubro-Negro disputou 33 jogos no estádio e foram 16 vitórias, 16 empates e uma derrota (para o Botafogo na semifinal do Estadual desse ano).

Na história do Campeonato Brasileiro, as equipes já se enfrentaram 17 vezes no Maracanã. O time carioca leva vantagem com nove vitórias. Além disso foram quatro empates e quatro vitórias do time paulista. O Rubro-Negrou balançou as redes em 24 oportunidades e foi vazado em 21.

"O apoio da torcida é fundamental para a gente. Esses últimos meses foram muito bons no sentido de entregarmos os resultados que eles esperavam. O ambiente com 60 mil pessoas é fantástico, faz a diferença e ainda intimida o adversário. Esperamos contar com o apoio da torcida mais uma vez para buscarmos a vitória", disse em coletiva nesta terça-feira (17)

Acabou a espera para ver o Flamengo novamente em campo! Após a parada para a Copa do Mundo da Rússia, a temporada volta. Rubro-Negro irá defender a liderança da competição nacional e para isso o técnico Maurício Barbieri conta mais uma vez com o apoio da torcida.

Flamengo x São Paulo ao vivo se enfrentam nesta quarta-feira (18), no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h45, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 13ª rodada da competição. As equipes são respectivamente líder e vice-líder da competição.