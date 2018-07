Fluminense anuncia contratação do atacante Junior Dutra: ''Oportunidade única''

O Fluminense anunciou nesta quarta-feira (18) a contratação do atacante Junior Dutra, de 30 anos. O atleta, que estava no Corinthians, chega por empréstimo até o fim da temporada. Já vestindo a camisa 11 do Tricolor, Junior Dutra falou ao site oficial do clube.

“Fui muito bem recebido por todos. Gosto muito do Rio, tenho muitos aqui. Uma cidade maravilhosa, com uma energia muito boa. Mas o mais importante é dentro de campo. Jogar no Maracanã, vestir essa camisa, é uma oportunidade única. Estou motivado e ansioso para estar dentro de campo logo” disse o atacante.

Sua apresentação será na próxima sexta-feira (20), mas o atacante já trabalha com o elenco e sua regularização será em breve.

Junior Dutra se despediu do clube paulista na última segunda-feira. E em suas redes sociais o atacante publicou uma mensagem de agradecimento.

“A vida é feita de ciclos e neste momento concluo mais um. Quero deixar meu agradecimento especial ao Corinthians, a toda diretoria, equipe técnica e funcionários que me auxiliaram nesse tempo” publicou Junior Dutra.

Antes do Corinthians, Junior Dutra passou pelos clubes brasileiros Vasco, Avaí e Santo André, onde começou sua carreira. No exterior, atuou, nos clubes Kyoto Sanga e Kashima Antlers, ambos japoneses, além do Lokeren (BEL) e do Al-Arabi (QAT).