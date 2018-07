Confronto entre Grêmio e Atlético-MG mira topo da tabela do Campeonato Brasileiro

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 13ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, NA ARENA DO GRÊMIO, EM PORTO ALEGRE.

Com o fim da Copa do Mundo 2018, o Brasileirão está de volta. Na noite desta quarta-feira (18), Grêmio recebe o Atlético-MG, pela 13ª rodada, na Arena do Grêmio, às 21H45.

O Galo é o vice-líder, com 23 pontos, e possui o melhor ataque da competição, com 24 gols. Perdeu uma peça importante: Róger Guedes, o artilheiro do campeonato. Todavia, o time alvinegro tenta diminuir a vantagem de quatro pontos do primeiro colocado.

Tendo a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, o Tricolor está de olho no G4. Ocupando a quinta posição, com 20 pontos, a equipe gaúcha não contará com Arthur - vendido ao Barcelona-, porém, conta com o retorno do zagueiro Geromel.

Foto:Divulgação/Lucas Uebel/Grêmio

Sem peças importantes, Grêmio busca topo da tabela

O técnico Renato Portaluppi não poderá com alguns atletas para enfrentar a equipe mineira. Além da saída de Arthur, o volante Maicon ainda está em recuperação, devido ao problema muscular na panturrilha direita. Kannemann acabou sentindo a coxa esquerda, durante um treino na última sexta-feira (13).

Por outro lado, Marinho poderá estrear em uma partida oficial pelo Grêmio. O jogador foi contratado durante a intertemporada e já está com o nome publicado no BID. Além do mais, conta com a volta de Pedro Geromel. O zagueiro que estava a serviço da Seleção Brasileira revelou que independente das circunstância, o time entrar com garra para vencer.

“Vi que todos estavam muito cansados, trabalharam muito forte nesta intertemporada, vamos entrar com tudo para fazer uma boa sequência. Temos três ou quatro jogos do Brasileiro. Queremos o máximo de pontos possível, mas temos que pensar no próximo jogo, é sempre o mais importante. O Atlético-MG está bem posicionado, se vencermos igualamos nos pontos, encostamos”, expressou.

Foto: Divulgação/Altético-MG

Reforçado, Atlético-MG espera que perdas sejam supridas

Sem contar com Róger Guedes, a equipe atleticana não terá a disposição: Gustavo Blanco, o meio-campista rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O zagueiro o zagueiro Bremer, que acertou com o Torino, da Itália. E o equatoriano Cazares, não irá com o grupo para Porto Alegre. O jogador está em negociação com o Al Ahli Dubai Club, dos Emirados Árabes.

Contudo, o Atlético se reforçou durante a pausa do Brasileirão, seis jogadores: José Welison e Denilson, ambos ex-Vitória, David Terans, uruguaio, do Danubio, Edinho, do Fortaleza, Yimmi Chará, ex-Junior Barranquilla, da Colômbia, e Leandrinho, ex-Napoli, da Itália. O goleiro Victor ressaltou a qualidade dos atletas que chegaram ao clube durante a pausa da Copa do Mundo e espera que o time mantenha o nível das atuações que vinha tendo antes do Mundial da Rússia.

“É inegável que o grupo e a torcida não sintam a perda do artilheiro do campeonato, que vinha fazendo um trabalho magnífico aqui. Mas, no futebol, não há tempo para lamentações, o tempo é de trabalho e de adaptar da melhor forma possível os jogadores que chegaram. Tentar, através do trabalho e do diálogo, dar confiança a esses jogadores. Foram contratações importantes, jogadores que têm muito potencial e são competitivos. Acho que, em termos de entrega e em termos técnicos, vão agregar bastante, mesmo com algumas perdas importantes como do próprio Róger e do Gustavo Blanco, que vinha fazendo uma grande temporada e se lesionou”, afirmou.