Santos volta atrás e libera Léo Cittadini para clássico contra Palmeiras

A novela pela renovação de contrato de Léo Cittadini com o Santos ganhou mais um capítulo. A diretoria do Peixe não desistiu de buscar um acordo para renovar com o volante.

Mesmo após inúmeras declarações do presidente José Carlos Peres, que prometeu rebaixá-lo aos time B e barrá-lo do clássico contra o Palmeiras, na próxima quinta-feira (19), no Pacaembu, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro Série, caso o jogador não estendesse seu vínculo com o clube, o Alvinegro Praiano voltou atrás e o atleta voltará a ficar à disposição do técnico Jair Ventura. A informação é do site "GloboEsporte.com".

A diretoria do Santos pretende se reunir com os representantes de Léo Cittadini nesta semana, para dar fim à negociação que já dura quatro meses. O volante tem contrato com o Peixe até o do 31 de dezembro de 2018 e já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e deixar o Santos de graça.

O jogador inclusive, foi procurado pelo Benfica, de Portugal, onde seu representante esteve para negociar), mas o volante ainda não tomou uma decisão sobre o seu futuro.