Vivendo momentos opostos, Atlético-PR e Internacional se enfrentam na volta do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro retorna nessa quinta-feira (19) para Atlético-PR e Internacional, que se enfrentam na Arena da Baixada, às 21h. Em situações opostas na competição, o Furacão ocupa a penúltimo lugar na tabela e precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Colorado, que está em quarto lugar, quer vencer para permanecer entre os líderes do torneio.

Para o Rubro-Negro fazer a lição de casa é fundamental na luta contra a zona de rebaixamento, o Colorado está de olho no grupo de líderes, e quer pontuar para seguir entre os primeiros colocados.

Perda de importante titular e chegada de conhecido reforço

O elenco Rubro-Negro perdeu, na última terça-feira, um importante nome para o resto da temporada. O lateral Thiago Carleto foi vendido para o Ittihad FC, da Arábia Saudita, e não é mais jogador da equipe paranaense. Renan Lodi, que é o substituto imediato para a posição, deve ser utilizado pelo técnico Tiago Nunes.

Como reforço, o Atlético ganhou a opção do atacante Marcelo Cirino, que foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) e já pode estrear na equipe. O atleta, que faz sua segunda passagem no clube, estava emprestado ao Al Nasr, dos Emirados Árabes.

Sem D'Alessandro, Odair muda time para partida contra o Furacão

O Inter viajou para Coritiba sem a presença de D'Alessandro, ídolo e capitão do elenco colorado. Se recuperando de uma entorse no tornozelo esquerdo, o argentino chegou a treinar normalmente para o confronto de quinta, porém, por escolha do técnico Odair Hellmann, não disputará a partida.

"O D'Alessandro não viaja. Está em fase final de recuperação. Participou de trabalhos em campo. Ficou fora devido a progressão de dores, trabalhou muito nesse aspecto. Torço para o mais rápido possível estar 100% para termos mais um jogador à disposição", explicou o treinador em entrevista coletiva.