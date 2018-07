Em busca de um substituto para Thiago Carleto, Atlético-PR abre negociações com Márcio Azevedo

A saída de Thiago Carleto do Atlético-PR deixou uma vaga no elenco, e a ideia da diretoria Rubro Negra é trazer mais um jogador para o setor. Márcio Azevedo deve ser anunciado em breve como novo lateral esquerdo do clube paranaense. A informação é do "Globoesporte.com".



O jogador que estava livre no mercado, chegou nesta quarta-feira (18), para fazer exames e acertar seu retorno. Azevedo, que está com 32 anos, já teve passagem pelo Atlético-PR entre 2008 e 2010, e também defendeu Botafogo, Shakhtar Donetsk da Ucrânia, e Paok, da Grécia.

Nesta quinta-feira (19), o Atlético-PR enfrenta o Internacional, na Arena da Baixada, às 21h.