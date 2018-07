Ceará vence Sport pelo placar mínimo e conquista primeira vitória no Brasileiro

Ceará e Sport se enfrentaram na noite desta quarta-feira (18), no Estádio Presidente Vargas, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vozão venceu a equipe pernambucana pelo placar de 1 a 0. O gol do duelo foi marcado pelo atacante Arthur.

Com o resultado, os mandantes conquistaram sua primeira vitória no Brasileirão. Entretanto, nem mesmo os três pontos foram suficientes para fazer o clube sair da lanterna da tabela, onde permanece com oito pontos somados. Já o Sport estacionou na marca de 19 pontos, com cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Na próxima rodada, a equipe comandada por Lisca vai até Porto Alegre para encarar o Internacional às 20h (horário de Brasília) da próxima segunda-feira (23). Por outro lado, o Leão da Ilha do Retiro volta aos seus domínios para enfrentar o Fluminense, às 16h de domingo (22).

A partida foi bastante agitada, mas a primeira chance só aconteceu aos 17 minutos da primeira etapa. Em sua principal característica, Fellipe Bastos arriscou de longe, de fora da área, e só não marcou um belo gol porque Éverson fez uma grande defesa.

Pouco depois, João Lucas recebeu passe de Felipe Azevedo e cruzou para a área. Juninho apareceu livre para confirmar o cabeceio, mas não conseguiu finalizar bem ao gol e desperdiçou a oportunidade.

Ainda antes do final do primeiro tempo, foi o Sport a melhor equipe em campo. Os comandados de Claudinei Oliveira criaram chances com Marlone (duas vezes) e Rafael Marques, mas não chegaram ao tento que alteraria o marcador antes do final do período.

Pedro Chaves/Federação Cearense de Futebol

Na etapa final, o Ceará marcou o primeiro gol do embate logo na marca de seis minutos. Felipe Azevedo fez o cruzamento para a área e Arthur, que entrou no intervalo e encontrava-se livre de marcação, só teve o trabalho de escorar a bola para o fundo das redes: 1 a 0.

A entrada de Arthur, atacante encaminhado ao Palmeiras e que deverá se juntar à equipe paulista em 2019, de fato mudou o panorama do confronto. O jogador passou a ser o principal responsável pela criação das oportunidades ofensivas dos mandantes e colocou fogo no jogo. Entretanto, os visitantes não conseguiram alcançar o tento de igualdade e o embate terminou mesmo em 1 a 0 para a equipe da casa.