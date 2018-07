Osmar Loss comemora Corinthians vitória na volta do Brasileirão: "A gente precisa manter o espírito"

Após a pausa para a Copa do Mundo, o Corinthians retornou ao Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (18) e garantiu vitória de 2 a 0 em cima do Botafogo, em Itaquera. Rodriguinho e Romero foram os dois marcadores da partida. O primeiro gol saiu logo aos 2 minutos do primeiro tempo enquanto o outro na metade do segundo. Foi a segunda vitória do Timão no campeonato depois que o técnico Osmar Loss assumiu a equipe.

Em entrevista coletiva logo depois do jogo, o técnico do Timão disse que essa partida contra o Botafogo foi extremamente importante para a equipe.

“Esse jogo foi valoroso para a gente poder colocar algumas ideias e retreinar algumas que já estavam sendo esquecidas pela nossa equipe. Exemplo disso são esses lances de final de jogo, onde a gente conseguiu evitar as finalizações livres diante do Cássio. É uma característica que tivemos ano passado. Muitas vezes nós saímos na frente e mantivemos o resultado. Talvez sofrendo tanto quanto hoje e isso é uma coisa que foi uma marca. Então a gente precisa manter esse espírito, mas controlar melhor o adversário”, comentou Loss.

Com a pausa para a Copa, o time alvinegro teve tempo para treinar melhor e, além disso, disputou três amistosos para preparar melhor o elenco e acabou invicto em todos eles. Venceu e empatou com o Cruzeiro e bateu também o Grêmio.

“Acho que valeu o período de treinamento. A gente fez três jogos treinos de alto nível, buscando enfrentar equipes do mais alto gabarito no futebol brasileiro. Tivemos bons resultados e hoje de novo tivemos um bom resultado e com um desempenho que oscilou entre o primeiro e o segundo tempo”, ressaltou o técnico.

Ao ser questionado sobre Pedrinho, ele deixou claro que o garoto já está preparado para atuar no Timão e que o fato de ele não ser titular da equipe não tem relação com fatores físicos ou técnicos. Ao contrário, tem haver com questões estratégicas.

“O Pedrinho é um jogador que tem um talento fora do normal. Todos nós sabemos disso. Quando a gente prepara uma estratégia de jogo, a gente tem algumas características que privilegiamos. Hoje o Pedrinho joga no setor do Romero. E o Romero tem uma função de proteção e de transição muito importante. A gente já fez em outros jogos uma transferência do Romero para o lado esquerdo para criar o espaço para o Pedrinho jogar do lado que ele se adapta melhor e não tivemos um rendimento bom do Romero. Então eu tenho que tentar encontrar esse equilíbrio. Não tem fator físico, não tem fator técnico, não tem fator algum do futebol. O Pedrinho está preparado para ser titular quando as características dele forem as mais importantes para o jogo que nós estamos”, comenta Osmar Loss.

Além disso, o comandante da equipe alvinegra defendeu a atuação do Romero na partida e não concordou quando falaram que ele só estava caindo.

"O Romero tem uma função especial dentro da equipe, é um cara que conquistou seu espaço. O time sabe jogar com ele e ele sabe jogar com a equipe. E eu não acho que ele tenha caído tanto sem necessidade. É a característica do Romero. Ele é um jogador que sabe usar dessa provocação, desse jogo mais catimbado, desse jogo mais de contato, de conversa”, disse o técnico Osmar Loss.

O próximo jogo do Corinthians válido para a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro será um clássico contra o São Paulo no próximo sábado (21), às 21h, no Morumbi. Além disso, o time volta a enfrentar o Cruzeiro no dia (25). Esses jogos serão importantes para que o time continue somando pontos e fique cada vez mais perto do bloco de cima da tabela.