Com golaço de Rodriguinho, Corinthians reestreia com vitória sobre Botafogo em casa

O Corinthians encerrou o jejum de cinco jogos sem vitória e fez a alegria de seu torcedor no retorno do Campeonato Brasileiro. O Timão bateu o Botafogo por 2 a 0, com gols de Rodriguinho e Romero, para loucura dos 20.073 presentes na Arena Corinthians na noite dessa quarta-feira (18).

O mandante só precisou de três minutos para abrir o placar. Rabello bloqueou chute de Romero e, na sobra, Rodriguinho pegou de primeira para acertar o ângulo, sem chances para Jefferson. Com 11 gols, o meia é o artilheiro do Corinthians na temporada. Com a vantagem, a equipe paulistana controlava o jogo.

A resposta do Botafogo veio aos 11 minutos. Leo Valencia cobrou falta na área e encontrou Rabello livre. O zagueiro mandou por cima da meta e perdeu grande chance, mas a eficiência dos cariocas no primeiro tempo se limitou à bola parada. A busca pelo empate esbarrava em muitos passes errados e na eficiência de Cássio. O Corinthians apostava nos contra-ataques, mas não levava perigo.

Na volta para a segunda etapa, João Pedro deu lugar a Pimpão, que aumentou a velocidade e o poder ofensivo dos botafoguenses. Aos nove minutos, após lançamento de Valencia, o atacante finalizou de primeira. Cássio foi buscar no ângulo em um dos milagres que operou na noite dessa quarta-feira. Aos 16, Rabello chegou a balançar as redes, mas foi sinalizada posição irregular.

O primeiro ataque do Corinthians foi com Renê Júnior, aos 19 minutos, num chute de longe. O Botafogo dominava e vivia seu melhor momento no jogo, mas quem balançou as redes foi o Alvinegro paulista. Fagner tocou para Romero, que ajeitou e bateu cruzado para garantir a vitória corinthiana. O atacante é o artilheiro da Arena Corinthians, com 24 gols. Nos minutos finais da partida, Cássio brilhou de novo. Com os pés ou com a ponta dos dedos, o goleirão evitou que Kieza e Pimpão marcassem. Festa completa em Itaquera.

Com a vitória, o Corinthians chegou a 19 pontos e ocupa a sétima posição na tabela do Brasileirão. Na 13ª rodada, a equipe visita o São Paulo. O clássico acontece às 21h do próximo sábado (21), no Morumbi. Já o Botafogo é o 10º colocado, com 17 pontos e enfrenta o líder Flamengo às 19h de sábado (21), no Maracanã.