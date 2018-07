Pressionado, presidente Samur revela orçamento do Coritiba e defende diretor de futebol

Google Plus

O Coritiba publicou, nessa quinta-feira (19), uma carta para sócios e torcedores explicando as tomadas de decisão do clube nas contratações dos jogadores. A equipe vem sendo cobrada pelos torcedores devido a irregularidade do time na campanha da Série B.

O texto, assinado pelo presidente Samir Namur, revela que o gasto da folha salarial dos jogadores é de R$ 900 mil mensais, o que representa uma média de R$ 56.250,00 por jogador. O Coxa contratou 17 reforços para o elenco, sendo o último deles o zagueiro Rafael Lima, vindo do América-MG.

Namur defendeu o diretor de futebol Augusto Oliveira, dizendo que as decisões de compra dos atletas são feitas por diversos setores do clube.

"Uma responsabilidade que deve ser compartilhada com os observadores técnicos, gerente de futebol, toda a comissão técnica e diretoria, haja vista que o processo de contratação de atletas é compartilhado e decidido conjuntamente entre todas essas esferas", afirma um trecho da carta.

Por fim, a mensagem garantiu que o Coxa está na briga pelo acesso, criticou quem trata a fase do Coritiba como 'terra arrasada' e que nem todo o planejamento da temporada está errado.

O Coritiba está na nona posição, com 23 pontos, e enfrentará o São Bento, no Couto Pereira, pela 16ª rodada da Série B Campeonato Brasileiro. Se vencer a partida e a Ponte-Preta não ganhar do lanterna Boa Esporte, em Varginha, a equipe voltará ao G-4 da competição.