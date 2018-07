Jogo Cruzeiro x América-MG AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2018

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o clássico mineiro entre Cruzeiro x América-MG válido pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco e acompanhe lance a lance dessa partida!

Atualmente, o América-MG conta com 30 jogadores no elenco. Desde a parada para a Copa do Mundo, o clube ainda não contratou e acabou rescindindo com o zagueiro Rafael Lima, que foi para o Coritiba. Além disso, perdeu momentaneamente o goleiro Jori e o atacante Aylon, que estão no departamento médico, junto com o zagueiro Lima, os meias Matheusinho e Renan Oliveira e o atacante Luan.

Para o duelo, em relação à parada, o Coelho perdeu uma de suas principais peças. O técnico Enderson Moreira deixou o clube e foi para o Bahia. Assim, Ricardo Drubscky que tinha um cargo de diretoria de futebol assumiu o comando técnico da equipe.

Com forte assédio por parte do Al-Whada, dos Emirados Árabes, sobre Serginho, o meia deve seguir com a camisa do América-MG até o fim deste ano. Pelo menos é o que diz o técnico Ricardo Drubscky, que demonstra confiança na permanência do camisa 10.

Já o Coelho segue com incertezas no elenco, o técnico Ricardo Drubscky adotou mistério nos últimos dias de preparação para o jogo, os trabalhos de segunda e terça-feira foram fechados para a imprensa e, nesta quarta, o comandante também não deu indícios do time que jogará o clássico.

A grande dúvida será pela entrada de Barcos ou não. Caso entre, sobretudo porque o ataque celeste vive uma crise com poucos gols, Mano deve sacar Rafael Sóbis.

A equipe não deve sofrer grandes alterações em relação ao time que empatou com o Atlético-PR, na segunda-feira, pela Copa do Brasil. O placar determinou a classificação para as quartas de final do torneio.

Com novidade no ataque celeste, Hernán Barcos teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, na tarde desta quarta-feira (18). Com isso, o argentino, de 34 anos, está em condições legais para estrear com a camisa cruzeirense. O clube, inclusive, informou que o jogador será relacionado para a partida.

Cruzeiro x América-MG ao vivo

A equipe chegou à parada do Brasileiro para a Copa do Mundo no meio da tabela, mas com três jogos sem vitória. Foram dois empates(Vasco e Paraná) e uma derrota (Chapecoense). Agora, o Cruzeiro terá uma sequência de quatro partidas pelo Brasileiro. Começando com o clássico contra o América-MG, nesta quinta, no Mineirão.

O América luta com todas as suas forças contra a zona de rebaixamento. O bom início de competição contribuiu até agora, porém, a 13ª colocação já começa a assombrar os sonhos alviverdes. O Bahia com 12 pontos vê o Coelho bem próximo com 14. Diante disso, a expectativa é escapar.

Em oitavo lugar, com 18 pontos, a equipe terá uma oportunidade de engatar uma sequência positiva de resultados, que pode fazer com que a equipe encoste nos primeiros colocados do torneio nacional.

Dividindo as atenções em três competições no segundo semestre, a Raposa ganhará um respiro de duas semanas em decisões para se concentrar, exclusivamente, na competição nacional.

Cruzeiro e América-MG se enfrentam nesta quinta-feira (19), no Mineirão, às 19h30, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes vão a campo com pensamentos totalmente diferentes atualmente na tabela.