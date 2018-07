Barbieri ressalta domínio na partida, mas lamenta derrota para São Paulo

Google Plus

Após a Copa do Mundo, o retorno no Brasileirão não foi o que o Flamengo esperava. A derrota para o São Paulo no Maracanã, por 1 a 0, diminuir a diferença da equipe na ponta, em relação ao próprio Tricolor, para apenas um ponto.

Após a partida, o técnico Maurício Barbieri ressaltou o domínio que sua equipe teve na partida, destacou que avisou aos jogadores como o Tricolor jogaria, e lamentou as chances perdidas que culminaram na primeira derrota em casa no campeonato:

"Acho que tivemos domínio grande do jogo. São Paulo esperou mais, buscou contra-ataque. Havíamos alertado. Mas criamos bom número de oportunidades. Paquetá na trave, bola parada. Bola do Marlos, escapou. Uribe, que finalizou mal".

Apesar do tropeço, a liderança da equipe carioca segue garantida até a próxima rodada, e para o comandante do Flamengo, o tropeço diante dos paulistas não abalará a equipe, e afirmou que precisará corrigir os erros cometidos nessa noite:

"De maneira nenhuma abala. Insatisfeitos com o resultado. Não é o que queríamos. Mas até pelo domínio, fizemos partida relativamente boa. Apesar da derrota. Lutamos o tempo todo, buscamos o gol, maneiras diferentes. Temos que avaliar o que errou para ajustar", afirmou.

(Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo)

A cera da equipe paulista, especialmente após o gol de Everton no início da segunda etapa, foi algo que irritou bastante os rubro-negros. O treinador criticou a malandragem tricolor, mas destacou que essa era a postura do São Paulo:

"Complicado avaliar (cera). Acho que houve em excesso. Acho que árbitro poderia ter tido outra postura. Depois da placa teve mais quedas, poderia ter acrescido mais ainda. Quanto a isso não há o que fazer. São Paulo tem proposta de esperar, fizeram gol e encaixou", comentou.

A partida marcou o retorno de Paolo Guerrero, e a estreia de Uribe com a camisa rubro-negra. O peruano não teve uma boa atuação, reconhecida por Barbieri, e o colombiano apesar de ter perdido um gol feito, foi bem avaliado pelo treinador:

"Sobre Guerrero, sentiu um pouco a marcação. Jogo bastante viril, não fez a melhor partida, tem consciência disso. Mas nos ajudou, preparou. Tentou bater de fora da área. Uribe bastante dinâmico, teve oportunidade de fazer o gol. Avalio como positiva a atuação".

O Flamengo voltará a campo no sábado (21) às 19h, contra o Botafogo no Maracanã. Para permanecer na liderança, sem depender de um tropeço do São Paulo, o Rubro-Negro precisará vencer o Alvinegro.