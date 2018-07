Bryan Cabezas viaja para realizar exames médicos e acertar com Fluminense

O Fluminense segue sua busca por reforços para qualificar o grupo comandado por Marcelo Oliveira. Após a chegada dos atacantes Luciano e Júnior Dutra, o Tricolor está muito perto de acertar mais uma contratação ofensiva.

+ Fluminense anuncia contratação do atacante Junior Dutra

O nome da vez é o de Bryan Cabezas, equatoriano de 21 anos, que negocia seu empréstimo pelo período de um ano, junto ao Atalanta (ITA). O jogador ja é aguardado no Rio para realizar exames médicos no próximo sábado (21). A informação é do "Esporte Interativo".

Nos últimos dias foi noticiado um interesse da LDU-EQU no jogador, mas sua vontade era de jogar no Fluminense e reeditar com Sornoza a dupla de sucesso que fizeram no Independiente Del Valle, do Equador. Eles estiveram juntos na equipe que se destacou na campanha na Copa Libertadores de 2016, se tornando vice-campeão da competição (perdeu a final para o Atlético Nacional, da Colômbia).

Outro que foi companheiro de Cabezas é o recém contratado Luciano. Os dois defenderam o Panathinaikos, da Grécia, juntos na última temporada (2017/2018). Em algumas oportunidades, atuaram lado a lado em um esquema que se assemelha ao que Marcelo Oliveira pode implantar no Flu, o 4-2-3-1, com Luciano mais pela direita e Cabezas pela esquerda. Assim Sornoza atuaria centralizado com Pedro sendo a referência do ataque.