Grêmio vence Atlético-MG na Arena na volta do Brasileirão

Na volta do Campeonato Brasileiro, o Grêmio venceu o Atlético Mineiro em casa. O jogo marcou a estreia de Marinho e o retorno de Douglas. A vitória deixou o time gremista na quarta colocação, com 23 pontos, o mesmo número de pontos do Atlético, que ocupa a terceira posição com uma vitória a mais.

O Tricolor dominou a partida em sua casa. Logo aos 11 minutos da primeira etapa, Everton quase marcou o primeiro gol do duelo. Após escapar da marcação de Gabriel, o atacante gremista chutou a gol. A bola já havia passado do goleiro Victor, quando Fábio Santos apareceu para tirar em cima da linha.

Aos 25’, Ramiro arriscou de fora da área e Juninho afastou. Na sobra, Luan dividiu com o defensor adversário, que levou a melhor. Só aos 29’ que o Galo teve sua primeira oportunidade de ataque. Edinho chutou de fora da área, mandando por cima do gol.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A pressão gremista continuou. Aos 36 minutos, Maicon cruzou para André, mas Gabriel afastou o perigo. Aos 43’, foi a vez de Maicon receber o passe de Luan e finalizar com força para o gol, fazendo com que Victor fizesse boa defesa.

Logo no início da segundo etapa, Bressan marcou o primeiro gol do duelo. Luan, em cobrança de escanteio, colocou a bola na área e o zagueiro subiu para mandar para o fundo do gol.

Após o primeiro gol gremista, o Atlético tentou sair para o jogo, mas acabou levando o segundo. Léo Moura cruzou para André, que de cabeça ampliou para o Tricolor.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Aos 25 minutos, a equipe gremista teve chance de marcar mais um. Fábio Santos puxou Everton na área e o auxiliar atrás do gol marcou pênalti. Na cobrança, Luan mandou na trave. Aos 31 minutos, André ajeitou e mandou perto do gol de Victor. Na sequência, o atacante deixou o gramado para a entrada de Douglas, que voltou após longo período parado.

Já aos 40 minutos, Everton avançou para área e encontrou Luan, que chegou batendo de primeira, mandando por cima do gol. Aos 47’, foi a vez do estreante Marinho tentar. Da entrada da área ele soltou o chute, mas Victor ficou com a bola.