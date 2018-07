Douglas Costa visita Arena do Grêmio e leva camisa do clube para Cristiano Ronaldo e Dybala

A partida entre Grêmio e Atlético-MG, na noite de quarta-feira (18), teve presença importante. Douglas Costa, jogador da Juventus, esteve na Arena do Grêmio para prestigiar a partida e reencontrar amigos. O meia-atacante, revelado pelo Tricolor, ainda voltará para a Itália com camisas do clube gaúcho destinadas à Dybala e para o recém-contratado do time Italiano, Cristiano Ronaldo.

Após passar pelo vestiário para cumprimentar ex-colegas e amigos, o atleta parou na zona mista e concedeu entrevista. O principal assunto foram as camisas com os nomes dos companheiros de Juventus.

“O Dybala já tinha me pedido, então vou levar essa camisa para ele. O Cristiano Ronaldo eu não conheço ainda. Mas vou entregar os presentes, sim. Com o maior prazer”, afirmou.

A chegada de Cristiano Ronaldo à Juventus tem causado euforia e alimenta o sonho da equipe de conquistar a Champions League. Apesar disso, Douglas Costa prefere não falar de favoritismo.

“A Champions é uma competição muito difícil, assim como a Copa do Mundo. Todo mundo dava o Brasil como favorito, e ganhou a França. É difícil cravar que a Juventus é uma equipe que vai ganhar a Champions League”, disse.

O brasileiro já enfrentou o português, mas ainda não teve a oportunidade de conhece-lo. Até então, ele ainda não havia parado para pensar que vai atuar ao lado do astro.

“Para nós, está de boa. Todo mundo sabe como é o Cristiano Ronaldo. Espero que ele se encaixe bem na nossa equipe, que a gente possa colher frutos. Não é algo que eu fico imaginando, até porque jogar com o Cristiano não deve ser difícil, né. Mas temos uma boa equipe, que vai dar todo suporte para ele fazer coisas importantes para nós”, destaca.

Na entrevista, Douglas ainda defendeu o atacante Neymar das críticas sofridas durante a Copa do Mundo. Ele destacou o pouco tempo de recuperação do atleta após lesão no pé.

“Neymar é um jogador extraordinário. Independentemente do que as pessoas vão falar dele, é um cara que pensa para frente, que merece tudo que viveu e está vivendo. Vir de uma lesão com o tempo que teve é difícil recuperar rápido. É um jogador diferente, não tenho o que falar do Neymar", afirmou.