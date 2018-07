Internacional anuncia contratação do zagueiro Emerson Santos

Visando reforçar seu plantel para a sequência da temporada, o Internacional anunciou a contratação do zagueiro Emerson Santos, que chega por empréstimo do Palmeiras até o fim de 2019. A apresentação ocorrerá no próximo sábado (21), após o treinamento da manhã, no CT Parque Gigante.

O zagueiro, de 23 anos, é formado nas categorias de base do Botafogo, por onde foi campeão da Série B em 2015 e titular no Brasileirão de 2016 e na Copa Libertadores de 2017. Depois, o jogador se transferiu ao Palmeiras, que optou por emprestá-lo ao Colorado.

No setor, Emerson terá a companhia de Danilo Silva, Klauss, Rodrigo Moledo, Thales e Victor Cuesta.

Ficha técnica:

Nome: Emerson Raymundo Santos

Nascimento: 05/04/1995 – 23 anos

Natural: Itaboraí (RJ)

Altura: 1,84m

Carreira:

2015 | Botafogo

2017 | Palmeiras

2018 | Internacional