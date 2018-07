Recordar é viver:Santos vence Palmeiras e avança para final do Paulista de 2016

Placar: Santos: Gabriel aos 39 do 1º tempo e aos 29 do 2º tempo Palmeiras: Rafael Marques aos 42 do 2º tempo e aos 43 do 2º tempo

Em jogo único da semifinal do Campeonato Paulista de 2016, na Vila Belmiro, o Santos enfrentou o Palmeiras buscando uma vaga pela 8ª vez consecutiva em uma final de Paulistão. A partida para o Peixe era uma forma de vingar a derrota contra o Verdão na final da Copa do Brasil de 2015 realizada no Allianz Parque.

O Santos dominou grande parte do jogo, Lucas Lima ajudava bastante nas criações e colaborou nas jogadas para o Peixe abrir uma vantagem de 2 a 0 com gols feitos por Gabriel, mas esse domínio durou até os 42 minutos do segundo tempo, onde a torcida já comemorava a classificação, e a partida teve uma grande reviravolta.

O Palmeiras, em momentos inspirados de Rafael Marques teve um “gás” a mais no final da partida e em bobeadas alvinegras conseguiu marcar dois gols em menos de dois minutos, empatando a partida e consequentemente levando o embate as penalidades.

Nos pênaltis, o goleiro santista Vanderlei se destacou. Se a rivalidade entre as duas equipes já estava bem forte por conta das decisões do ano anterior, naquela partida estava maior ainda.

O Peixe levou a melhor com três penalidades convertidas com David Braz, Zeca e Victor Ferraz, uma perdida com Lucas Lima enquanto o Palmeiras acertou apenas duas com Cleiton Xavier e Jean. Lucas Barrios e Rafael Marques pararam nas mãos de Vanderlei e Fernando Prass jogou chutou para fora.

Em jogo com um final dramático o Santos conquistou a vaga para mais uma final e teve como adversário na decisão o Audax. Por ter a melhor campanha na competição, o Peixe teve o direito de ser o mandante da segunda partida e se sagrou campeão do Campeonato Paulista de 2016.