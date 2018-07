Autor de gol diante do Flamengo, Everton revela motivação especial contra ex-clube

O São Paulo segue firme na disputa pela liderança. Na noite desta quarta-feira bateu o Flamengo, no Maracanã, e está a um ponto da primeira posição.

+ Aguirre enaltece vitória do São Paulo sobre Flamengo no Maracanã: “Nos dá confiança”

O gol da vitória foi do meia Everton, que comemorou de maneira discreta. Na saída do gramado, revelou ao repórter que havia uma motivação especial para esse jogo. Ao mesmo tempo, o jogador afirmou ter muito respeito pelo clube Rubro-Negro.

"Diferente, né. Voltar aqui no Maracanã, torcida do Flamengo... É difícil jogar aqui. O gol foi especial, tive uma história aqui no Flamengo, grandes vitórias, grandes conquistas e voltar aqui com essa pressão foi especial. Muito respeito (sobre não comemorar gol)", comentou.

O São Paulo enfrenta o Corinthians, no Morumbi, no próximo sábado (21), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor busca mais uma vitória para que possa se manter na briga pelo primeiro lugar do Brasileirão.