Aguirre enaltece vitória do São Paulo sobre Flamengo no Maracanã: “Nos dá confiança”

Voltando após a parada da Copa do Mundo vencendo o líder Flamengo, o São Paulo mostrou que aproveitou bastante essa parada para se preparar para a sequência de jogos do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o Tricolor encosta de vez no líder rubro negro, ficando com a vice liderança, atrás por somente um ponto.

+ Com direito a lei do ex, São Paulo vence Flamengo e cola na liderança

O técnico Diego Aguirre fala sobre como preparou sua equipe para esse confronto, de como usou bem a parada para que a importância desse jogo contra o Flamengo no Maracanã foi exaltada, e diz que seu time teve o desempenho esperado por ele.

"Acho que defendemos bem, porque o Flamengo tem muita qualidade, um time que joga muito e tivemos precauções defensivas. Fizemos um grande jogo. Todos, não vou personalizar um jogador. Todos. Fomos solidários, jogamos bem. Tivemos uma boa resposta, tivemos bons momentos", disse o comandante.

Quando questionado sobre a quantidade de jogadores pendurados, podendo perder figuras importantes para o clássico contra o Corinthians no próximo sábado no Morumbi, Aguirre enalteceu a agressividade do time que não podia ser deixada de lado por ter jogadores pendurados. Deixou claro que um jogo é pensando por vez, e que oportunidades podem surgir com a saída de jogadores pendurados.

"Eu falei com os jogadores sobre a situação complicada com tantos jogadores pendurados, mas que não podíamos perder a agressividade. Não podíamos pensar nisso. São coisas que acontecem, vamos pensar no próximo jogo e a saída de alguns dá oportunidades para outros", declarou.

Com um ótimo desempenho hoje, o técnico foi perguntado a onde o São Paulo poderia chegar se repetisse boas atuações como essa, mas Diego Aguirre preferiu manter a cautela e disse que ainda tem muito campeonato pela frente.

"Está só começando, ainda falta muito. É uma vitória que nos dá confiança. Temos que trabalhar muito e tentar ganhar o próximo jogo. Não dá para falar, tem que ser jogo a jogo e ver com o tempo onde podemos chegar".