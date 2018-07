Sai Adidas, entra Under Armour: Sport apresenta novos uniformes para temporada 2018

O Sport Club do Recife está de roupa nova. Nesta quinta-feira (19), em evento no Museu Cais do Sertão, o Leão apresentou os novos uniformes para a sequência da temporada. A novidade fica por conta do fornecedor de material esportivo. A alemã Adidas, que esteve no clube desde 2014, passa a ser substituída pela norte-americana Under Armour, com contrato válido até julho de 2023.

''Contaremos com um material de qualidade no qual é utilizado tecnologia de ponta, design arrojado e, inquestionavelmente, criativo. Já a Under Armour vai poder explorar um mercado em franca expansão, como é o Nordeste, e conhecer a força da torcida do Sport. Eu tenho a convicção de que essa parceria trará excelentes frutos para ambas as partes'', disse Arnaldo Barros, presidente do Sport.

Os novos uniformes foram vazados na internet dias antes do lançamento oficial. O padrão principal apresenta as tradicionais faixas horizontais, com um corte abaixo da gola. As costas serão lisas no tom de vermelho. Já a camisa reserva, que volta a ser branca, possui um template simples, com gola redonda e punhos na cor preta, além de leões em marca d'água espalhados por toda a vestimenta.

Leo Mello, 40 anos, e Leninha Guimarães, 61, são rubro-negros fanáticos e foram os modelos escolhidos para apresentar o uniforme oficialmente. Uma forma que o Leão encontrou de homenagear a torcida rubro-negra! #Indomável #JuntosSomosMaisFortes #PST pic.twitter.com/JawqePDGaC — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 19, 2018

Carlinhos Bala marcou presença no evento (Foto: Willians Aguiar/Sport)

O Leão estreará a nova coleção no domingo (22), em confronto contra o Fluminense, outro clube também fornecido pela Under Armour.

Os uniformes estarão à venda no site da marca (www.underarmour.com.br), brand houses (São Paulo e Rio de Janeiro), lojas do Clube (online e física), Centauro e Netshoes.

Confira a lista com todos os itens e seus respectivos preços:

Camisa 1 Home Performance – R$349,90

Camisa 1 Home Torcedor – R$249,90

Camisa 2 Away Performance – R$349,90

Camisa 2 Away Torcedor – R$249,90

Camisa 1 Home Feminina – R$229,90

Camisa 2 Away Feminina – R$229,90

Camisa de Goleiro 1 Verde Oficial – R$249,90

Camisa de Goleiro 1 Verde Performance– R$349,90

Camisa de Goleiro 2 Amarela Oficial – R$249,90

Camisa de Goleiro 2 Amarela Performance – R$349,90

Shorts 1 Home – R$149,90

Shorts 2 Away – R$149,90

Calção de goleiro 1 – R$149,90

Calção de goleiro 2 – R$149,90

Meião 1 Home – R$49,90

Meião 2 Home – R$49,90

Camisa de Treino Vermelha – R$199,90

Camisa de Treino Cinza – R$199,90

Regata de treino – R$179,90

Polo de treino – R$299,90