Jogo Vasco da Gama x Fluminense AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro

Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Vasco x Fluminense ao vivo hoje , pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece em São Januário, às 20h (de Brasília).

‘’Nós temos a base do trabalho anterior, feito por um dos melhores técnicos do Brasil, que é o Abel. Pouco a pouco vamos colocando o que achamos importante, nossa maneira de observar e tentar colocar em campo os melhores jogadores, jogando da forma que eles se sentem mais à vontade. Tenho ficado bastante satisfeito com relação aos treinamentos. Jogadores dedicados. Creio que faremos um jogo competitivo, organizado e, se possível, com algumas jogadas técnicas ofensivas para que possamos ganhar o jogo. ‘’

A dupla de zaga, que antes era trio, será composta por Gum e Digão. Na lateral direita, Gilberto não tem escalação garantida em virtude de uma torção do tornozelo. Mesmo com a lesão do camisa 2, Marcelo destacou a boa semana de treinamentos.

O Fluminense estreia seu novo técnico Marcelo Oliveira e também uma formação diferente. Com Abel Braga, o esquema utilizado era o 3-5-2 para dar mais liberdade aos laterais Gilberto e Ayrton Lucas. Já com Oliveira, o Tricolor jogará no tradicional 4-4-2. Não bastasse a mudança na formação, o comandante tricolor colocará peças novas em campo. Richard, que tinha vaga cativa no time de Abel, será substituído por Airton.

"Com a pausa da Copa, perdemos um pouco de ritmo. É normal. Mas agora já temos um jogo atrás do outro e temos que nos cuidar. Estamos bem preparados e vamos conseguir suportar essa maratona’’

A boa notícia fica por conta de Breno, que estava suspenso pela confusão no jogo contra o Flamengo, mas o Vasco conseguiu um efeito suspensivo na noite desta quarta-feira (18) e o liberou para o jogo. O meia Giovanni Augusto garante que o time aguentará a maratona de jogos.

Vasco x Fluminense ao vivo

Jorginho terá problemas para escalar sua equipe diante do rival. Os dois laterais direitos do elenco estão impossibilitados de atuar. Lenon, que foi recém contratado, teve um estiramento na coxa direita e o seu substituto Rafael Galhardo sofreu uma concussão cerebral em lance com Zé Rafael, do Bahia. Yago Pikachu deverá sair do meio e assumir a vaga.

Na tabela, o Vasco tem 15 pontos em 11º e o Fluminense vem logo atrás com 14 em 12º, sendo que o mandante tem um jogo a menos (partida adiada contra o Santos será disputada posteriormente).

O momento é delicado para os rivais cariocas, principalmente para o Tricolor, que não vence a cinco jogos na competição. O Cruzmaltino terá que superar a eliminação da Copa do Brasil para o Bahia na última segunda-feira e também o desgaste físico de jogar duas partidas na mesma semana.

Fluminense x Vasco ao vivo se enfrentam nesta quinta-feira (19), ás 20h, em São Januário, pela 13º rodada do Campeonato Brasileiro em busca de um recomeço na temporada.