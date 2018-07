Vitória vence Paraná e se distancia da zona de rebaixamento do Brasileirão

O Vitória voltou ao Campeonato Brasileiro muito bem após a Copa do Mundo. Na noite desta quarta-feira (19), o rubro-negro venceu o Paraná no Barradão, em Salvador, pela 13ª rodada da competição. O atacante André Lima marcou o único gol da partida.

+ Acompanhe tudo sobre o Campeonato Brasileiro na VAVEL Brasil

Os times gastaram boa parte do primeiro tempo tentando articular jogadas. Com muitos passes errados e faltas, os primeiros 30 minutos só tiveram uma chance criada. A partida só veio coeçar a ganhar emoção aos 34, por meio do oportunismo de André Lima: Jeferson chutou a bola na trave e, no rebote, o centroavante mandou para o fundo das redes.

O gol fez o jogo ficar mais movimentado. Com espaço para atacar, as equipes passaram a atuar com mais velocidade. No fim, Léo Itaperuna quase conseguiu o empate, mas chutou para fora.

Na etapa complementar, o Vitória veio mais recuado. Já o Paraná, com muitos erros, não conseguia avançar com qualidade eficava preso na marcação rubro-negra. Na base da insistência, conseguiu criar algumas oportunidades.

Silvinho quase marcou de cabeça, mas Aderllan salvou em cima da linha. Rafael Alemão recebeu cruzamento de frente para o gol, mas chutou para fora. Apesar da pressão, o Tricolor não balançou as redes. Melhor para o Vitória, que comemorou um triunfo após 35 dias sem jogos por conta da Copa do Mundo.

Com o resultado, o Vitória chegou aos 15 pontos, três a mais que o Bahia, primeiro time do Z-4, que joga amanhã contra a Chapecoense. O Paraná segue na 18ª posição, com 10 pontos, e pode ser ultrapassado pelo Atlético-PR, que encara o Internacional no complemento da rodada.

Os dois times voltam a atuar no próximo domingo: o Tricolor recebe o América-MG no Durival de Britto, em Curitiba. Já o Rubro-Negro tem pela frente o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador.