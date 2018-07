Enderson Moreira lamenta empate contra Chapecoense: "Deveríamos ter saído com a vitória"

Google Plus

O Bahia voltou a marcar depois de quatro jogos e fez seu primeiro gol fora de casa no campeonato mas não foi dessa vez que o treinador Enderson Moreira conseguiu ver seu time fora da zona de rebaixamento, no entanto o treinador exaltou o espirito do time que segundo ele buscou a vitória até o final.

"Era justo o triunfo, cara. Era muito justo conquistar os três pontos. A gente tentou manter uma posse de bola ofensiva, uma retenção boa, algumas oportunidades na frente, poderíamos ter ampliado, aconteceu de tomar o gol, e isso faz parte", disse.

Enderson Moreira comentou sobre a a força da Chapecoense quando joga na Arena Condá.

"Jogamos contra uma equipe fortíssima dentro de casa, dentro dos seus domínios. É uma equipe muito difícil de ser batida. A equipe da Chape tinha uma jogada complicada para a gente, que era a os cruzamentos da intermediaria, onde a gente já tinha feito a leitura que era para encurtar um pouco [o espaço]. Eles acabaram numa dessas bolas achando o gol de empate. Enfrentamos um time que não tinha perdido e ainda não perdeu dentro de casa. Tem que exaltar a conquista desse ponto fora de casa".

O treinador ainda falou da estreia do atacante Gilberto com a camisa tricolor e da arbitragem do jogo.

"Acho que é um grande jogador. Dispensa comentários. Destacar também a parceria com o Edigar Junio. Eles sustentaram bem a equipe da Chapecoense ali no campo de defensivo deles. É lamentar muito também a arbitragem em cima de um pênalti que pra mim foi claríssimo. Não sei o que precisa mais para poder ser contemplado com uma marcação dessa".

O time de Enderson Moreira volta a campo no Clássico Ba-Vi domingo na Arena Fonte Nova e o treinador espera mais dos seus comandados.