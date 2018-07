Ezequiel avalia sua volta ao time titular do Botafogo: "Acho que fui bem"

Após a derrota de 2 a 0 para o Corinthians, o Botafogo ainda teve um voo cancelado, mas finalmente desembarcou no Rio na tarde desta quinta-feira. O único a conversar com a imprensa foi o jovem atacante Ezequiel, que foi surpresa na escalação de Marcos Paquetá. O Jogador comentou sobre a volta ao time titular.

"Sensação muito boa. Apesar do resultado ruim, acredito que individualmente eu fui bem. Pude suportar o jogo depois de muito tempo sem jogar.Consegui manter o físico em nível bom, que era o que eu queria. Não comprometi. Fiz o que possível"

O atacante ainda lamentou a noite inspirada do goleiro Cássio, e elogiou a eficiência do ataque do Timão.

"Como falei com meus amigos, ontem o Cássio estava numa noite inspirada, apesar dos muitos chutes. O Corinthians chutou só duas bolas no gol. Eles foram mais eficientes"

Um dos destaques do lado do Glorioso foi a atuação de Rodrigo Pimpão, que entrou no intervalo da partida e foi um dos responsáveis pela melhora ofensiva do time. Apesar da forte concorrência, Ezequiel acredita que pode voltar a ser titular no clássico contra o Flamengo.

"Acredito que sim. Até porque na minha concepção não fiz um mau jogo. Jogo estava realmente difícil, apesar de que eu tive algumas oportunidades e poderia ter aproveitado, mas está tranquilo. Acho que fiz um bom jogo"

Por fim, o jovem atacante avalia o que é preciso para vencer o clássico contra o Flamengo no próximo sábado (21).

"Jogar. Não só se defender. Até porque somos um time grande e temos que procurar o jogo", finalizou.