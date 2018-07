Após marcar contra Sport, Arthur celebra primeira vitória do Ceará no Brasileiro

Arthur foi o nome do jogo desta quarta-feira (18). Na partida de reabertura do Campeonato Brasileiro após a parada para a Copa do Mundo, o atacante, fechado para defender o Palmeiras na próxima temporada, marcou o gol da vitória do Ceará diante do Sport, por 1 a 0, no estádio Presidente Vargas. A vitória foi a primeira do alvinegro no campeonato.

O atleta resslatou a importância dos três pontos para a equipe. "Finalmente conseguimos a primeira vitória. Em algumas partidas, sentimos o gosto amargo do triunfo que escapou. Nunca nos deixamos abater e batalhamos forte, aproveitamos a parada para treinar e evoluir mais. Se Deus quiser, foi a primeira (vitória) de muitas", afirmou o jogador.

À beira do gramado, Arthur também destacou a vitória como fator de reabilitação do elenco para o restante da disputa da competição, mostrando esperanças em uma melhora do Ceará na sequência daprimeira divisão do futebol brasileiro. "Depois de tudo que passamos, esse jogos que não vencemos… tudo isso afeta o lado humano, é difícil. Essa vitória vem para levantar o astral e para a gente conseguir melhorar na competição", declarou.