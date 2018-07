Após primeira vitória, Lisca se vê mais tranquilo para trabalhar no Ceará

A vitória do Ceará diante do Sport pela Série A veio para diminuir a pressão em cima do alvinegro. O time voltou a triunfar depois de muito tempo, e as comemorações não foram poucas. O treinador da equipe, Lisca, festejou o resultado, mas chamou atenção a pontos que devem ser repensados nos próximos jogos.

"Foi muito importante tirar esse caminhão das costas. Agora a gente conseguiu superar essa primeira etapa, ainda tem muita coisa para construir, buscar ficar na boca do Z-4 e depois sair da zona", destacou o técnico.

Lisca procurou articular um time que se adequasse ao estilo de jogo do Sport. O Alvinegro veio com a defesa reforçada e investindo em contra-ataques, mas o gol só veio no segundo tempo, da cabeça de Arthur. O técnico do clube avaliou os pontos positivos e negativos do Ceará na partida.

"O que mais gostei foi a luta. Agora o que temos que corrigir é a questão de clarividência, a tranquilidade na escolha, ser um pouco mais acertivo. Tem muita coisa para melhorar, mas com a vitória temos uma maior tranquilidade para jogar", avalia.

O comandante exaltou, também, o fato da partida ter sido realizada num palco diferente do habitual dos jogos do time: o estádio Presidente Vargas. Lisca destacou a presenã e interação da torcida no local.

"Aqui a torcida pega junto. O time mostrou raça e vontade, isso a torcida respeita, saimos na frente e a torcida veio junto. A torcida do Sport também estava bonita. Foi importante para mudar de ambiente, foram muitas derrotas lá. Aqui é mais aconchegante, a gente precisava desse apoio. É um estádio no bairro, uma torcida diferente. Vamos administrar isso para ver onde vair ser o próximo jogo", declarou.