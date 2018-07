Saudades, Copa: Chapecoense e Bahia empatam em jogo com poucas emoções na Arena Condá

A volta do Campeonato Brasileiro começou com um empate, em 1 a 1, para Chapecoense e Bahia. Os gols da partida foram marcados apenas no segundo tempo, por Gilberto, para os visitantes, e Osman, empatando para o time da casa.

O início de jogo foi muito truncado, com várias faltas para os dois lados. A primeira chegada ofensiva foi da equipe baiana, aos 4 , com um chute rasteiro de Zé Rafael, na entrada da área, que foi defendido por Jandrei. Dez minutos depois, Vinícius arriscou de muito longe e a bola passou por cima do gol alviverde.

Com um meio campo que não conseguia se encaixar, a Chapecoense ficou menos com a posse e bola e pouco conseguiu atacar. A primeira tentativa do time mandande veio apenas aos 30, após um cruzamento de Wellington Paulista para Bruno Silva, que chutou forte, mas nas mãos do goleiro Anderson.

No fim da primeira etapa, o Tricolor baiano teve a última oportunidade, com 43 minutos, uma finalização de Edgar Júnio que foi defendido por Jandrei.

O nível da partida diminuiu no começo do segundo tempo. O Bahia, que vinha impondo o jogo, não conseguiu manter o mesmo ritmo no ataque. Já a Chape, continuou tendo muitas dificuldades no meio campo e na criação das jogadas.

Aos 16, depois de cobrança de lateral de Bruno, Vinícius tentou de cabeça, mas a bola foi fraca e facilmente defendida pelo goleiro. Com 28, Bruno Pacheco arriscou para o Verdão do Oeste, mas pegou mal e o lance passou sem perigo para a meta Tricolor.

Após bela jogada individual de Elton na esquerda, passando pelo marcador, o volante fez um belo cruzamento para a Gilberto, que conseguiu ganhar, pelo alto, dos zagueiros e cabecear no canto direito de Jandrei, abrindo o placar, com 33 minutos. A resposta da Chape veio aos 39, com um lançamento do lateral Eduardo para o Osman, que entrou no lugar de Bruno Silva, chutar de primeira e igualar o marcador.

Com o resultado, a Chapecoense chega ao 13º lugar, somando 15 pontos. O Bahia tem 13, e permanece dentro da zona de rebaixamento, na 17ª posição.

Os times voltam a campo no próximo domingo (22) para a próxima rodada do campeonato. O Verdão recebe o Santos, às 19h, enquanto o Tricolor faz o clássico baiano contra o Vitória, às 16h, na Arena Fonte Nova.