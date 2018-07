Em má fase, Criciúma recebe Londrina para se distanciar da lanterna da Série B

INCIDENCIAS: Partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, no estádio Heriberto Hulse, às 19h15 da sexta-feira (20)

O Criciúma recebe nesta sexta-feira (20) o Londrina para compor a 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pela posição na tabela dos dois times, ambos precisam sair vitoriosos do confronto para respirarem um pouco mais aliviados.

Isso porque o Londrina se encontra na 15ª posição, com 17 pontos - apenas um de distância da zona da degola - amarga uma série de três jogos sem vitória. Já o Tigre, por sua vez, é o 19º colocado, com 13 pontos – 6 de diferença para o lanterna Boa Esporte -, e não vence há duas rodadas.

O retrospecto de encontros entre os dois clubes é favorável ao catarinense, com sete vitórias em 14 jogos disputados. O Londrina tem quatro disputas ganhas, enquanto outros três jogos acabaram empatados.

Criciúma lida com desfalques

Para conseguir enxergar uma luz na escuridão do Z-4, é obrigação do Tigre vencer a partida desta rodada. Caso o faça poderá subir pelo menos uma posição, já que o Brasil de Pelotas empatou na última terça-feira (17). Se isto ocorrer, a saída da zona do rebaixamento ficaria, atualmente, a um ponto de distância.

Entretanto, a vitória terá de vir sem a presença de quatro jogadores na lista de relacionados, dois deles por motivos recentes: o atacante Vitor Feijão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o lateral-esquerdo Artur, lesionado. Fora eles, os atacantes Zé Carlos e Lucas Coelho se recuperam de suas cirurgias, enquanto o lateral-direito Sueliton se recupera de lesão.

João Paulo e Luiz Fernando, do plantel do Tigre, demonstraram insatisfação com o momento vivido pelo clube, em entrevistas coletivas da semana: “Estamos nos cobrando bastante, ninguém mais vai poder tirar o Criciúma desse lugar, fomos nós que colocamos o Criciúma na zona de rebaixamento, estamos nos cobrando muito, temos que trabalhar quietos de olho no Londrina”, comentou João Paulo.

“A gente tem que se impor dentro de casa, ir para cima e conseguir a vitória. Marcar forte, não dar bobeira lá atrás e sair com a vitória. Esse Z-4 está nos incomodando muito”, projetou Luiz Fernando.

Londrina com mudanças no time titular

Por estar cada vez mais próximo do Z-4, o time paranaense segue em busca de reabilitação na Série B, e ela poderá ter seu início na 16ª rodada, com a vitória fora de casa. Com a soma de mais três pontos e com combinação de resultados, o Londrina pode subir três posições, e voltar a lutar na outra ponta da tabela.

O que pode ajudar o clube a vencer é a ausência de tantos desfalques. Apenas o volante Moisés, devido a um edema no joelho, e o lateral-direito Reginaldo, que está próximo de assinar com o Atlético-PR, não estarão presentes na lista de relacionados.

As mudanças que ocorrerão, portanto, serão a entrada de Lucas Ramon no lugar de Reginaldo, a de Jardel no lugar de Moisés, e Paulinho Moccelin compõe o trio de ataque no lugar de Safira, por opção o técnico Sérgio Soares.

“Por força maior, vou ser obrigado a mudar. No meu time vai jogar quem tiver o melhor rendimento. O Paulinho entrou em um jogo e foi bem, fez o gol, no outro entrou e acelerou o processo da ação ofensiva do nosso time. É um jogador que está ganhando o espaço e possivelmente vai sair jogando”, disse o técnico Sergio Soares, em entrevista coletiva na quarta-feira (18).