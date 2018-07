Marcelo não comemora empate, mas elogia atuação de Pedro pelo Fluminense: "Artilheiro nato"

O Fluminense empatou com o Vasco por 1 a 1, em São Januário, na noite desta quinta-feira (19) pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do tricolor foi marcado mais uma vez por Pedro.

Com sete gols, podemos dizer que o jogador é junto com William, do Palmeiras, artilheiro do Brasileirão já que Roger Guedes com nove redes balançadas se transferiu do Atlético-MG para China e será ultrapassado nas próximas rodadas.

Marcelo Oliveira elogiou seu camisa 9 e afirmou que vem trabalhando o posicionamento do jogador para que ele fique mais perto da área e possa usar melhor suas características como no gol de empate.

"Estamos trabalhando o Pedro para tocar na bola só para escorar e ficar mais dentro da área. É um artilheiro nato e vai nos ajudar muito", disse.

O treinador comentou sobre a substituição de Sornoza. O jogador saiu reclamando de dores no joelho. Segundo ele, o meia não preocupa e deve viajar para a partida do fim de semana contra o Sport, no Recife.

"O Sornoza saiu após uma falta que acabou machucando o joelho. Conversei com os médicos que disseram que não tem nada grave, pode até viajar e jogar para a próxima partida", comentou.

Marcelo ainda cometou sobre os problemas que teve na escalação do time titular. Douglas era uma das suas opções para iniciar jogando, mas se transferiu para o Corinthians e Gilberto foi vetado da partida por dores no tornozelo direito.

"Vinha trabalhando com Douglas e Gilberto nos treinamentos. Infelizmente o Douglas saiu, e depois o Gilberto teve uma contusão. Isso atrapalhou um pouquinho. Mas os jogadores que entraram puderam substituir bem. O Dodi e o Léo fizeram seus papéis", finalizou.

Confira outras respostas do treinador:

Avaliação da partida

"Começamos muito bem. Em 30 min o Vasco praticamente não chutou a gol. O 2º tempo foi mais disputado. Vasco foi para cima, nós tivemos contra-ataques bons. Tivemos bons e maus momentos. Time oscilou. Temos que trabalhar mais a regularidade dentro do jogo"

Peso do resultado

"Devemos valorizar o resultado, clássico fora de casa. Mas não podemos comemorar, pois tivemos a chance de fazer o resultado durante o jogo"

Mudança do sistema de jogo

"Não tenho nada contra qualquer sistema. Todos podem funcionar muito bem, desde que jogadores cumpram suas funções. Maioria das vezes joguei com 2, 3 volantes. Jadson fazia 3º volante, mas ia para o lado direito para atacar. Criou as melhores jogadas no 1º tempo"

Entrada de M.Alessandro

"Com o amarelo do Dodi, decidi colocar o Matheus Alessandro, que entrou bem. Nos desorganizamos um pouco no fim do jogo, ficou um certo espaço, mas felizmente fizemos o gol"

Sair atrás no placar

"Time reagiu bem mesmo sofrendo o gol. Sentimos um pouquinho o gol, mas nos 15 minutos finais apertamos. Se tivéssemos mais tempo, talvez teríamos ganho o jogo"