Júnior Dutra promete empenho em período de empréstimo no Fluminense: "Darei meu melhor"

O Fluminense apresentou, nesta sexta-feira (20), seu mais novo reforço: o atacante Júnior Dutra, de 30 anos. O atleta pertence ao Corinthians e tem contrato de empréstimo com o Tricolor até o fim de 2018. O pagamento dos salários do atacante serão divididos igualmente entre os dois clubes.

Júnior Dutra mostrou preferência por atuar pelos lados do campo. " Eu gosto de jogar mais pelos lados, vindo de trás. Onde consigo atuar melhor é nessa posição, como segundo atacante. Mas onde o Marcelo precisar de minhas características vou fazer meu melhor pelo Fluminense." , afirmou o atleta.

O técnico Marcelo Oliveira já conta com Marcos Júnior, Matheus Alessandro, Calazans, Robinho, Luciano e Pablo Dyego para essa função. Se optar por jogar mais centralizado, o novo atacante tricolor terá a concorrência de Pedro, artilheiro do clube no ano, e João Carlos, contratado junto à Cabofriense.

A camisa número 11 foi dada ao recém-chegado, que declarou dedicação total ao seu novo clube. "Estou muito feliz. Independentemente do tempo de contrato, venho inteiro para o Fluminense. Vou viver cada dia muito intensamente.", declarou o atacante.

O HISTÓRICO DE JÚNIOR DUTRA

Júnior Dutra foi revelado pelo Santos e, entre temporadas no Brasil e no exterior, já representou dez clubes. No Rio de Janeiro, o atacante teve uma rápida passagem pelo Vasco da Gama, no ano de 2016.

O atleta foi contratado pelo Corinthians, neste ano, após o fim de seu contrato com o Avaí, rebaixado no Campeonato Brasileiro de 2017. Na temporada atual, Júnior disputou 22 partidas e marcou três gols pelo clube paulista.

Segundo levantamento do portal Transfermkt, o atacante acumulou 64 gols em 282 partidas ao longo de sua carreira. Os seus títulos incluem a Taça da Liga do Japão, a Taça da Bélgica e o Campeonato Paulista.