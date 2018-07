Gustavo Henrique acredita em melhora do Santos com reforços : "Vamos conseguir coisas boas"

No jogo de estreia para as equipes paulistas Santos e Palmeiras que terminou em empate de 1 a 1, válidos pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro, fez com que torcedores santistas saíssem satisfeitos do Pacaembu.

O goleiro Vanderlei falou sobre suas defesas no jogo, a situação dos times e a importância dos resultados.

"Clássico é assim, as duas equipes buscam sempre a vitória. Foi bom o jogo. Tomamos gol logo cedo e eles aproveitavam contra-ataques. Nós empatamos e tivemos chances de virar, mas um empate também é importante no clássico", explicou Vanderlei.

Gustavo Henrique mostrou confiança do que vem por aí com a chegada de novos jogadores para reforçar o time e destacou que tem muito por fazer pelo peixe.

"Muito feliz pelo gol, infelizmente não saímos com os três pontos, nosso objetivo. Bom jogo, as duas equipes buscando o gol, precisamos melhorar muito, e com as peças que vão chegar (reforços), vamos conseguir boas coisas no campeonato. Ainda falta muito; Foi meu oitavo gol pelo Santos. Creio que posso ajudar ainda mais", pontuou o zagueiro.

O Santos volta em campo no próximo domingo contra a Chapecoense, às 19h, na Arena Condá, em jogo válido pela 14° rodada do Brasileirão.