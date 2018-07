Ricardo Gomes revela acordo verbal para trocar Vitor Bueno por Derlis González, do Dínamo Kiev

O Santos está bem próximo de acertar a contratação por empréstimo do atacante Derlis González, do Dínamo Kiev. Na última quinta-feira (19), o executivo de futebol do Peixe, Ricardo Gomes, revelou o acordo verbal com o jogador. O atacante chega em uma negociação com o meio-campista Vitor Bueno, que inclusive foi cortado do clássico contra o Palmeiras, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

"Não está certo, mas está apalavrado (a ida do Vitor Bueno). Para estar certo precisa fazer exames, assinar. Com isso, o Derlis González vem para o Santos", disse Ricardo Gomes.

O acordo seria feito por empréstimo de um ano. Além disso, a base salarial estaria no teto salarial do clube, ou seja, entre R$250 e R$300 mil.

Derlis González, de 24 anos, chegou ao Brasil na madrugada desta sexta-feira (20) e é esperado ainda nesta sexta-feira (20), na Vila Belmiro para realizar exames médicos e assinar contrato. Conforme foi publicado pelo Globo Esporte.com.

Derlis está no futebol ucraniano desde 2015, e já havia acertado as bases salariais com o Peixe desde a semana passada. Recentemente o atacante foi alvo do Cerro Porteño, mas por conta dos altos valores do negócio, a negociação não foi concluída.