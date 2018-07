Sport rejeita proposta do Vasco por Everton Felipe

Visando a qualificação de seu elenco para a sequência do Campeonato brasileiro, o Vasco da gama corre contra o tempo para contar com o jogador do Sport Recife, Everton Felipe. O meia de 21 anos já tem seis jogos pelo rubro-negro e, caso faça seu sétimo jogo, não poderá mais ser negociado com qualquer clube de série A do brasileirão.

O grande impasse na negociação, foram os valores que foram propostos para o empréstimo do jogador, com opção de compra, até o fim de 2019. Na primeira instância, o vice-presidente de futebol Guilherme Beltrão deixou claro sua insatisfação com a tratativa da negociação.

"A proposta que o Vasco fez por Everton Felipe não existe, é ridícula. Simplesmente não tem condições querer o garoto desse jeito. Dessa maneira, a gente não negocia", afirmou o dirigente do rubro-negro do nordeste.

Ainda segundo Guilherme Beltrão, há outra proposta para o meia de um outro clube da série A, com valores maiores ao que o Vasco ofereceu em sua primeira proposta. Porém, o vice-presidente não quis divulgar nem dar indícios de qual time seria mas disse que o negócio está para se concretizar.

O jogador é muito bem visto pelos torcedores, até por ser "prata da casa", revelado em 2014. Depois de ser emprestado para o Internacional, em 2015, Everton Felipe voltou ao Sport Recife, onde tem contrato até 2022, e já tem um gol marcado nesse Campeonato brasileiro.