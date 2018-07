Brigando pelo acesso, CSA anuncia contratação de Wellington Silva, ex-Fla e Inter

Mesmo fazendo uma excelente campanha na Serie B do Brasileirão, o CSA segue ativo no mercado para melhorar o seu elenco. Na noite da última sexta (20), o Azulão anunciou a contratação do lateral-direito Wellington Silva, de 30 anos.

Experiente no cenário nacional e podendo também atuar como volante, Wellington Silva possui rodagem por grandes camisas do futebol brasileiro, como as dos rivais Grêmio e Internacional, Flamengo e Fluminense, além do Bahia, onde entrou em campo pela última vez.

O lateral estava sem clube desde que acertou rescisão de contrato com o Fluminense, em março desse ano. Ele chegará ao CSA como um pedido expresso do técnico Marcelo Cabo, que passou a ter carência no setor depois da lesão de Muriel.

O CSA volta a campo na próxima segunda-feira (23), quando visita o quinto colocado Atlético-GO, no Olímpico de Goiânia, às 20h. Após o 0 a 0 contra o líder Fortaleza, o time alagoano no momento ocupa a vice-liderança da Série B, com 29 pontos, três a frente do seu próximo rival, que é o primeiro time fora do G-4.