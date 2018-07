Pimpão cria expectativa em marcar no clássico contra Flamengo: "Espero que venha amanhã"

Google Plus

Aos 30 anos, Rodrigo Pimpão já é um velho conhecido do futebol carioca. O atacante atuou no Vasco de 2009 a 2012 e está no Botafogo desde 2015. Durante todo esse tempo, o jogador já enfrentou o Flamengo algumas vezes, tendo um histórico curioso contra a equipe rubro-negra.

Pimpão, que deve ganhar uma chance no time titular contra o Flamengo no jogo de amanhã, no Maracanã, às 19h (de Brasília), já venceu, empatou, perdeu, deu assistência, saiu como vilão, se lesionou, entre outras coisas, quando enfrentou o rubro-negro. Entretanto, ainda falta para sua galeria um gol marcado no clássico da rivalidade.

Em entrevista coletiva concedida na tarde desta sexta-feira (20), o atacante falou sobre esse desejo de enfim marcar contra o adversário.

"Lógico que a gente quer fazer gol em todas as partidas, mas não é fácil. Sempre deixo bem claro nas minhas entrevistas que me importo mais em ajudar o Botafogo da melhor maneira, seja com assistências, taticamente... O gol vai vir naturalmente, espero que ele venha amanhã", disse.

Pimpão, que entrou muito bem no revés contra o Corinthians, comentou sobre sua volta após ter ficado nove dias de fora devido a uma leve lesão no tornozelo.

"Eu tive uma entorse no tornozelo e fiquei nove dias fora. Tive só dois treinos para recuperar a parte física. O treinador conversou comigo, perguntou se eu estava disposto a ir para a partida, e eu disse: 'Pode contar comigo'. Sempre me dedico ao máximo".

O jogador frisou a importância de vencer o clássico, independentemente da posição do rival. Além disso, comparou o momento vivido por ambas as equipes em relação a adaptação aos treinadores - Barbieri foi efetivado como técnico do Flamengo e Marcos Paquetá chegou ao Botafogo após a saída de Valentim.

"Acompanhei pouco o Flamengo nessa parada da Copa, a única coisa que assisti foi à ultima partida contra o São Paulo. Os jogadores estão tendo que se adaptar ao método do treinador, como a gente também", afirmou.

"Sabemos que o Flamengo já era líder na parada da Copa e continua após a derrota. Mas nossa maior motivação é conseguir três pontos fora de casa porque já perdemos uma. A gente não quer levar mais uma derrota para casa. Vamos arrumar motivação em vários aspectos, eles sendo líderes, sendo clássico... Motivação a gente vai ter para conseguir a vitória", completou.

Por fim, Pimpão analisou o início de trabalho do novo comandante, que apesar de um bom desempenho do alvinegro contra o Corinthians, estreou com derrota.

"Tive pouco tempo de trabalho com ele, mas já deu para perceber que é um treinador bem estudado, trabalha em cima disso. Fizemos algumas semanas de treinos em sala, vídeo... É um cara que vai nos ajudar muito, e ele pode contar com a gente, sim", finalizou.