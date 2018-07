Matheus Fernandes evita pensar em confrontos anteriores contra Flamengo: "Cada jogo é um jogo"

Google Plus

Antes do clássico, volante Matheus Fernandes concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira. O duelo será contra o Flamengo, líder do campeonato brasileiro, que está dez pontos na frente do Botafogo. Em caso de vitória alvinegra, o Rubro-Negro pode deixar a liderança, mas o jovem volante garante que isso não serve de motivação.

"Clássico já tem motivação, todo mundo está olhando, a motivação é vencer. Se vai tirar ou não, não importa"

No último jogo pelo campeonato brasileiro o Botafogo saiu derrotado por 2 a 0, tendo finalizado mais que o adversário, e o volante lamentou os erros e prometeu melhorar.

"Vamos treinar para melhorar nesse quesito, foram bastantes chutes, muitos errados, mas o que foi no gol o goleiro pegou tudo. Acaba tirando um pouco a confiança na hora de finalizar"

Botafogo e Flamengo se enfrentaram por três vezes esse ano, com duas vitorias para o rubro negro e uma para o Glorioso, que veio no último confronto. Matheus Fernandes falou sobre a lição do último encontro.

"Serve de exemplo porque vencemos, mas cada jogo é um jogo. Vamos fazer uma grande partida para sair com a vitória. Tem que sempre ser mais agressivo, chegando nas finalizações, não adianta nada ter posse de bola só entre zagueiros"

O jovem ainda elogiou a equipe adversária, que tem o segundo melhor ataque da competição, mas promete manter o foco e partir para cima.

"Time que gosta de ter a posse e agredir o adversário. Vamos tentar equilibrar isso com boa marcação e saída de bola. Viemos de uma boa partida, infelizmente bola não entrou, é manter o foco e vamos para cima deles", finalizou.

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste sábado (21), as 19h, no Maracanã.