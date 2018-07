Um dos artilheiros do Botafogo no ano, Brenner é vetado e desfalca time no clássico contra Flamengo

O Botafogo irá enfrentar o Flamengo neste sábado (21), às 19h (de Brasília), no Maracanã, e não poderá contar novamente com o centroavante Brenner, artilheiro do time no ano junto de Kieza. O jogador, que ficou fora da partida contra o Corinthians devido a dores na coxa direita, não se recuperou a tempo de jogar o clássico carioca.

Brenner se junta a Marcos Vinícius, Gatito e João Paulo no departamento médico. O jogador sequer foi relacionado para o duelo contra o Flamengo.

Vindo de derrota na estreia do treinador Marcos Paquetá, o alvinegro terá o retorno de Marcinho, que estava gripado, e do trio Moisés, Jean e Yago, que não disputaram a partida em São Paulo por questões contratuais - todos pertencem ao clube paulista e não puderam jogar contra o mesmo.

Com isso, o time titular do Botafogo deverá sofrer algumas mudanças em relação a equipe que iniciou o confronto contra o Corinthians. A provável escalação é a seguinte: Jefferson, Luis Ricardo, Joel Carli, Igor Rabello e Moisés; Matheus Fernandes, Rodrigo Lindoso e Leo Valencia; Ezequiel, Pimpão e Kieza.

Na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos, o glorioso busca subir na tabela e voltar a encostar no G4 da competição. Flamengo e Botafogo já se enfrentaram três vezes nesse ano, com duas vitórias rubro-negras e uma botafoguense. Todos os confrontos foram válidos pelo Campeonato Carioca, conquistado pelo alvinegro.