Jogo São Paulo x Corinthians AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande clássico entre São Paulo x Corinthians ao vivo hoje válido pela décima quarta rodada do campeonato brasileiro. Fique conosco e acompanhe lance a lance dessa partida.

Provável escalação do Corinthians.: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Gabriel e Renê Júnior; Romero, Rodriguinho e Mateus Vital; Jonathas (Jadson ou Clayson).

“Temos essa característica meio traiçoeira de dar a posse de bola ao adversário, uma posse meio mentirosa. Já vem de uma metodologia antiga. Com a parada (para a Copa do Mundo), resgatamos um pouquinho isso.”, disse Gabriel.

O volante ainda cita a tática traiçoeira feita pelo Corinthians para com seus adversários, entregando a bola para eles trocarem passes sem muita objetividade e demonstração de perigo para a meta alvinegra.

“Amanhã (sábado) será um jogo mais vistoso, o Corinthians tem tudo pra fazer um grande jogo novamente, focado nos três pontos”, afirmou o jogador.

Gabriel, volante alvinegro, comentou sobre o duelo de hoje à noite e afirmou que não quer seu time jogando na retranca como na última partida pela semifinal do paulista no Morumbi. Segundo o atleta, o futebol apresentado pelo time alvinegro será mais vistoso.

O técnico Osmar Loss encara o seu primeiro clássico contra o São Paulo e já sofre com um desfalque importante. O atacante Roger sentiu uma lesão no tornozelo e é desfalque para a partida de logo mais. A opção para o ataque deve ficar para o recém-chegado Jonathas.

Com jogadores suspensos, casos de Sidão, Everton e Araruna, e também com alguns no departamento médico, casos de Rodrigo Caio e Jucilei, o São Paulo deve vir a campo com: Jean; Éder Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Hudson, Liziero e Nenê; Rojas, Lucas Fernandes (Tréllez) e Diego Souza.

Além de um novo camisa 10 o São Paulo deve contar com uma escalação diferente da equipe que venceu o Flamengo na última rodada.

A estreia da nova numeração deve ocorrer já na partida de hoje contra o Corinthians.

Nenê, destaque tricolor, deve ir a campo com uma novidade estampada em sua camisa. Após a saída do meio-campista Cueva para o futebol russo, o camisa 7 do São Paulo troca de número e assume a camisa 10 deixada pelo peruano.

Nenê assume a 10 de Cueva e desfalques para o clássico A equipe comandada por Diego Aguirre vem embalada para o clássico de logo mais, principalmente pela importante vitória na última rodada contra seu rival direto na busca da liderança, o Flamengo.

Com os dois times em posições distintas na tabela o duelo promete ser quente. O Corinthians busca afirmação após a saída de Fábio Carille, já o São Paulo vem demonstrando bom desempenho nas últimas rodadas e com uma vitória já pode alcançar a liderança do torneio.

Corinthians e São Paulo ao vivo protagonizam na noite de hoje um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro. O palco do duelo será o Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, e a expectativa é de mais de 50 mil pessoas. As duas equipes se enfrentam pela 14° rodada do Brasileirão.