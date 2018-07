Coritiba renova com Geovane e garante permanência de Abner

O Coritiba acertou, nessa quinta-feira (18), a renovação de contrato, por mais dois anos, com o zagueiro Geovane. O vínculo, que ia até o fim desse ano, agora termina apenas em dezembro de 2020. Outra permanência garantida é a do lateral-esquerdo Abner, que foi regularizado após um acordo do Coxa com o Real Madrid e o PSTC (Paraná Soccer Technical Center).

Criado nas divisões de base do clube, Geovane tem seis jogos pelo profissional, dois dele nessa temporada. Em entrevista ao site oficial do clube, o atleta comemorou o acerto com o Verdão.

"Estou muito feliz com esta renovação, é fruto de muito trabalho, espero que sejam dois anos de muitas alegrias e conquistas com a camisa do Coritiba", disse.

Em uma situação mais burocrática, Abner, que tem os direitos econômicos vinculados ao PSTC, estava emprestado ao Real Madrid e dependia de um acerto entre as partes para continuar no time alviverde. O acordo firmado trata-se de um "sub-empréstimo" do jogador. O camisa 46 já tinha defendido as cores da equipe paranaense em 2014.

Os jogadores já estão atualizados no BID (Boletim Informativo Diário) e ficam a disposição do técnico Eduardo Baptista para a partida contra o São Bento, no sábado, no Couto Pereira. O jogo é válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.