Em má fase e pressionados, Coritiba e São Bento jogam por recuperação na Série B

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, sábado (21), às 16h30, no Couto Pereira.

jogo entre Coritiba e São Bento, que acontece, no Couto Pereira, é válido pela 16ª rodada da Série B e deve promover mudanças tanto no G-4 como no Z-4. Os times vêm vivendo fases conturbadas, e uma vitória neste neste sábado (21), às 16h30, é essencial para aliviar a pressão.

Para o Coxa, que tem 23 pontos na nova colocação, uma vitória significa manter a boa fase em casa: são seis vitórias e um empate no Alto da Glória. Mais uma vitória também pode colocar os paranaenses no G-4, dependendo de alguns resultados. Para o São Bento, que está na 17ª colocação com 17 pontos, o objetivo é buscar a primeira vitória fora de casa, onde o aproveitamento é baixo, com cinco empates e duas derrotas e, com o triunfo, escapar da zona de rebaixamento. Após 11 rodadas invicto no começo da competição, o Bentão perdeu os quatro últimos jogos consecutivamente.

Com reforços, Eduardo Baptista busca time ideal

Para o jogo, a diretoria do Coritiba anunciou uma promoção nos ingressos, na tentativa de ver o estádio lotado pela primeira vez na competição. Ficou definido que os sócios do clube poderão adquirir ingressos mais baratos para convidados, além de praticar os valores da categoria C.

Durante a semana, o pressionado presidente Namir Samur divulgou uma carta ao torcedor divulgando o orçamento do clube e defendendo o trabalho do diretor de futebol, Augusto Oliveira. A campanha decepcionante do Coxa na Série B até agora, segundo o presidente, vai melhorar e o time conseguirá o retorno à elite do futebol brasileiro.

Dentro de campo, o alviverde paranaense contará com reforços, já que o zagueiro Rafael Lima, contratado na semana passada, vai fazer a sua estreia, segundo o técnico Eduardo Baptista. O recém chegado formará uma dupla de zaga com Thalisson Kelven. Outra alteração é a volta do meia Yan Sasse, no lugar de Simião, deixando a escalação do Verdão com os volantes Vitor Carvalho e Uillian Correia no setor de marcação. A última mudança será a entrada de Jonatas Belusso, que terá sua primeira chance como titular, no lugar de Bruno Moraes. O técnico disse que está próximo de encontrar uma escalação ideal para o time.



“Estamos muito próximos disso. Aquele período de testes passou. As trocas que a gente faz são muito mais por lesão e cartão. A gente atingiu aquele time base. Lógico que os 11 vai ser sempre difícil. A Série B é um campeonato de muito contato, e as suspensões acontecem”, comentou.

Técnico Marquinhos Santos volta ao Couto buscando primeira vitória no São Bento

O São Bento busca encerrar o jejum de cinco jogos sem vitória, para escapar da zona de rebaixamento, e sente a perda de jogadores, tanto negociados como lesionados, no pior momento do time na competição. O técnico Marquinhos Santos, com muita história no Coritiba, acredita na evolução da equipe e numa recuperação na tabela.



"O grupo tem respondido muito bem, senti uma evolução tática nas duas semanas de treinos. Tenho saído feliz aos términos dos trabalhos, pelo nível de concentração, qualidade e isso me faz ficar motivado para encarar esse momento turbulento. Creio que o time tem muito que melhorar ainda com o tempo", disse.

Marquinhos perdeu dois titulares durante a semana, por motivos diferentes. O atacante Everaldo foi negociado com o Fluminense, enquanto o zagueiro Douglas Assis está fora com suspeita de ruptura dos ligamentos no joelho esquerdo.

Após passar 11 rodadas sem derrotas na Série B - três vitórias e oito empates -, o São Bento viu seu desempenho despencar. Foram quatro derrotas em sequência, cinco partidas sem vitórias no total, e passou de sonhar com o acesso para se preocupar com a zona de rebaixamento. Caso perca no Couto Pereira, o time vai passar pela primeira vez uma rodada entre os quatro últimos da Série B.