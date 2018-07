Mazola Júnior ressalta empenho em primeira vitória de virada do Criciúma: "Fomos coroados"

O Criciúma venceu o Londrina por 2 a 1 nesta sexta-feira (20), jogando no estádio Heriberto Hülse, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time de casa saiu perdendo, mas garantiu a virada no final do primeiro tempo. Mazola Júnior comemorou o resultado mas alertou sobre o aspecto técnico do time.

O começo do primeiro tempo foi melhor para o Londrina. Aos 10 minutos, Felipe Marques teve uma grande chance, mas mandou para fora. Aos 19, João Paulo acabou sentindo após 'saltar' para não se chocar com o goleiro Vagner, sendo substituído pelo atacante Nicolas. Não demorou muito para o visitante abrir o placar. Thiago Ribeiro, aos 25, após receber belo passe de Paulinho Moccelin, finalizou na saída do goleiro Luiz, deixando-o sem jeito para impedir o gol. Após o gol, o Tigre tentou aos 36 o empate com Nicolas, mas Vagner espalma, mas foi somente aos 41, Élvis marcou em um golaço de falta na entrada da área.

No segundo tempo, os visitantes começaram bem e chegaram pressionando. Já na metade do segundo tempo, o Tigre se recuperou e ambos os times criaram chances claras. Aos 34, o Londrina teve grande oportunidade de virar com Germano, mas Luiz realizou uma bela defesa. Aos 37, Nicolas cabeceou para o gol e a bola passou muito perto do gol adversário. Mais pressão, Paulinho Moccelin invadiu a área do Tigre e chuta cruzado, pegando na trave de Luiz.

Mas foi aos 43 minutos que Alex Maranhão virou o jogo: recebeu na intermediária e soltou um chute forte em direção ao gol. No finalzinho, aos 46, o Londrina deu um susto com Fernando, mas Luiz evitou o gol. Com final de jogo, o Criciúma garantiu os três pontos com o placar de 2 a 1.

O técnico Mazola Júnior exaltou o resultado da partida, sendo a primeira virada na série B do time. O técnico afirmou também que o time não fez um grande jogo, mas que ainda sim, coisas positivas aconteceram.

"O mais importante foi o resultado. Fomos coroados, ao contrário de jogos fora que não temos essa competência. Hoje, fizemos dois golaços. A primeira vez que viramos um jogo onde saímos perdendo. Mais coisas positivas aconteceram do que negativas. Não podemos acusar esse grupo de preguiça, de falta de trabalho, de falta de querer. Na situação que estamos, a gana tem que ser forte em todos. Nossa atitude vai compensar qualquer situação que está para falhar." afirmou o treinador. Ele também mostrou uma grande preocupação sobre o próximo jogo, já que enfrenta o CRB fora de casa.

O técnico também falou sobre o jogo, onde exaltou a atuação do goleiro Luiz após grande defesa.

"Me chateou que não fizemos um grande jogo. No primeiro tempo faltou agressividade e competição. Demoramos a entender que nessa competição precisamos ser mais agressivos. Tivemos escanteios, faltas laterais e não aproveitamos. Meu goleiro fez a defesa do jogo. A trave nos salvou do dissabor, mas tivemos algumas situações. Mostramos que estamos bem preparados e que temos grande possibilidade de estar na zona mais acima que o Z-4", disse Mazola.

O Tigre tem pela frente o CRB, fora de casa, no Estádio Rei Pelé, na próxima terça-feira (24), às 20h30, jogando pela 17ª rodada da Série B. Já o Londrina vai encarar em casa, no Estádio do Café, o Oeste, no mesmo dia, às 19h15.