Jornal português coloca atacante Raniel na mira do Sporting, de Portugal

Tem clube português de olho no atacante Raniel, do Cruzeiro. É o que garante o jornal "O Jogo", que publicou, nesta sexta-feira (20), que o Sporting tem o jovem cruzeirense no radar. Segundo a reportagem, Raniel está na lista de possíveis reforços dos "leões" e já teria o nome aprovado por José Peseiro, treinador do Sporting.

A versálidade do atacante, de 22 anos, foi destacada na reportagem, que mencionou a grande margem para crescimento que tem Raniel e as várias funções que pode desempenhar no ataque.

Raniel tem 49 jogos e 10 gols com a camisa do Cruzeiro, seis deles marcados em 2018. O contrato dele com a Raposa foi renovado neste ano e vai até o fim de 2022. O jogador começou a partida contra o América-MG, nessa quinta-feira, no banco de reservas. Ele entrou no lugar de Barcos, no segundo tempo, e fechou o placar, marcado o terceiro gol cruzeirense no triunfo por 3 a1, no Mineirão.