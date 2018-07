Jogo Flamengo x Botafogo AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2018

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro série A, entre Flamengo e Botafogo no Maracanã.

Seja bem-vindo a mais uma transmissão da VAVEL Brasil, torcedor. Aqui você irá acompanhar todos os lances da partida entre Flamengo x Botafogo ao vivo pelo Campeonato Brasileiro 2018. O clássico será realizado no estádio Maracanã com 90% dos ingressos destinados aos rubro-negros e 10% aos alvinegros.

O Clássico da Rivalidade promete ser repleto de emoções. Ambos necessitam da vitória, o número de pendurados do lado do Botafogo é grande, Flamengo possui chance de perder a liderança e, por fim, é clássico! A vontade de sair com a vitória não tem preço.

A arbitragem contará com Luiz Flavio de Oliveira (SP) apitando o jogo sendo auxiliado por Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP).

Flamengo x Botafogo ao vivo em tempo real

Ambos estão vindo de derrota. O Flamengo perdeu por 1 a 0 contra o São Paulo no Maracanã e o Botafogo perdeu por 2 a 0 contra o Corinthians fora de casa.

O Botafogo ocupa a 10ª posição com 17 pontos, e caso vença pode chegar a oitavo lugar, dependendo da derrota dos times que está acima (Sport e Corinthians). Se perder pode perder a posição também.

O Flamengo é líder do campeonato com 27 pontos e pode perder a mesma em caso de derrota ou empate, basta o São Paulo vencer (em caso de empate fica com o mesmo número de pontos). Se vencer, irá seguir na liderança.

Os pendurados são: Rodinei, Renê, Henrique Dourado e Geuvânio (Flamengo); Gilson, Aguirre, Marcinho, Rodrigo Lindoso, Rodrigo Pimpão, Gustavo e Luiz Fernando (Botafogo).

Desfalques no alvinegro: Gatito Fernández, João Paulo, Marcos Vinicius e Brenner (todos machucados, inclusive Brenner que não conseguiu se recuperar a tempo).

Desfalques no rubro-negro: Everton Ribeiro (suspenso).

Já o Botafogo tem sua provável escalação com: Jefferson, Luis Ricardo, Carli, Igor Rabello e Moisés (Gilson); Matheus Fernandes, Rodrigo Lindoso, Rodrigo Pimpão (João Pedro), Valência e Ezequiel (Aguirre ou Luiz Fernando); Kieza.

Jogo do Flamengo hoje

O Flamengo talvez entrará em campo com a seguinte formação: Diego Alves, Rodinei, Leo Duarte, Rever e Renê; Cuellar, Jean Lucas (Uribe), Paquetá e Diego; Marlos Moreno e Guerrero.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Diego Alves falou sobre a necessidade de conseguir os três pontos: "Os dois times vão brigar pela vitória. Sabemos a importância de pontuar, mas tem que continuar o trabalho. Logo depois temos jogos importantes. Não tem o que escolher. Independentemente da posição, vão ser confrontos muito difíceis."

(Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo)

Matheus Fernandes fez uma análise em como será a postura do Botafogo no clássico: “Sempre temos que mostrar um pouco mais, todos voltados para o clássico. Não me importo se vamos tirá-los ou não da liderança, mas sim que queremos vencer”.

Durante a semana o desenvolvimento dos técnicos foram intensos. Além disso, o foco não estava voltado para o clássico pois teve jogo no meio da semana. Mas logo após, os preparos estavam voltados para o confronto. Os jogadores não mostraram muita preocupação mas possuem foco total.

Flamengo x Botafogo ao vivo se enfrentaram na última vez em uma partida pelo Campeonato Estadual, na semifinal em que o Botafogo eliminou o Flamengo por 1 a 0 com gol do Luis Fernando.

O Flamengo não ganha o Botafogo no Brasileirão desde 2014, um tabu de quatro anos. No entanto, o rubro-negro sai em vantagem no histórico de confronto. São 131 vitórias de um e 111 do outro. O empate ultrapassa os dois, pois foram 123.